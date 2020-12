Clotilde Armand, despre situația gunoaielor din Sectorul 1: Avem în plan inclusiv crearea unei companii de salubrizare, în subordinea Consiliului Local

Primăria Sectorului 1 ar putea opta pentru înființarea unei companii de salubrizare care să funcționeze în subordinea Consiliului Local, a informat Clotilde Armand, pe pagina sa de Facebook.

Romprest nu a mai ridicat de la finalul lunii noiembrie deșeurile din sector, din cauză că Primăria are facturi neplătite de 94 de milioane de lei. Clotilde Armand a afirmat că facturile sunt umflate și de aceea nu le plătește.

„Dragi locuitori ai Sectorului 1, de o lună de zile vedem pe străzile noastre o mizerie de nedescris. Este rodul fostei administrații care ne-a oferit acest ''cadou'' de sărbătorile de iarnă. Acum, am discutat cu mai mulți specialiști și avem mai multe soluții. Le analizăm din momentul în care am ajuns în primărie și acționăm pe toate planurile. Avem în plan inclusiv crearea unei companii de salubrizare care să funcționeze în subordinea Consiliului Local. Să nu se mai repete situații atât de revoltătoare. (...) V-am citit toate mesajele, am văzut cu ochii mei mizeria și am strâns cu mâinile mele gunoiul pe care unii au ales să-l lase în drumul mare. Vă promit că remediem cât mai urgent situația. Nu vom lăsat așa lucrurile”, a scris Clotilde Armand.