„Carmina Burana” închide stagiunea la Sala Radio: o „superproducție” muzicală cu peste 140 de muzicieni

Vineri, 20 iunie 2025 (19.00), cea de-a 96-a stagiune de concerte a Sălii Radio se încheie „triumfal”, cu o lucrare pe care o putem numi o adevărată „superproducție” muzicală: „Carmina Burana” - cunoscuta cantată semnată de compozitorul german Carl Orff. Premiera absolută a avut loc la Opera din Frankfurt, în 1937.

Mișcarea de deschidere a devenit celebră prin includerea în reclame, filme, numere de patinaj artistic, jocuri video etc. Textul sursă al lui Orff a fost o ediție de cântece și poezii din sec. XI-XII, majoritatea fiind scrise în latină, colecție descoperită pentru prima dată în mănăstirea bavareză Benediktbeuern (în 1803). Titlul lucrării se traduce prin "Cântecele din Beuern". Poeziile ating o gamă variată de teme, la fel de valabile în sec. XI ca și în secolul XXI: destinul, nestatornicia norocului și a bogăției, natura efemeră a vieții, bucuria revenirii primăverii și plăcerile și pericolele băuturii, lăcomiei, jocurilor de noroc ș.a.

Peste 140 de muzicieni vor urca pe scena Sălii Radio în evenimentul de închidere a stagiunii. Trei dintre ansamblurile Radio România (Orchestra Națională Radio, Corul Academic Radio - pregătit de Ciprian Țuțu și Corul de Copii Radio - dirijat de Răzvan Rădos) vor evolua sub bagheta dirijorului americano-elvețian John Axelrod, care, în 2023, a fost ales director muzical și dirijor principal al Orchestrei Naționale Elvețiene (Swiss National Orchestra) și care își continuă colaborarea – ca dirijor principal – cu Orchestra Simfonică București.

Cu o experiență de peste un sfert de secol în dirijarea a aproape 200 de orchestre din întreaga lume, John Axelrod se bucură de o bogată carieră internațională. În 2020, a primit premiul Special Achievement Award din partea International Classical Music Awards, pentru activitatea sa remarcabilă. O prezență cu totul inedită și specială pe scenele muzicale internaționale, John Axelrod își împarte pasiunea pentru muzică cu cea pentru gastronomie și vinuri de colecție. Cunoscut de publicul larg și datorită blogului și canalului său de YouTube "The Conductor in the Kitchen" ("Dirijorul în bucătărie"), John Axelrod combină armonios muzica și arta culinară.

Ca soliști îi veți aplauda pe artiștii lirici Chen Reiss (soprană), Sunnyboy Dladla (tenor) și Bogdan Baciu (bariton). Seara de la Sala Radio se va deschide cu Prokofiev: Simfonia nr. 1 - Clasica.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online, pe site-urile celor două posturi de radio, și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.