Clotilde Armand solicită Ministerului Culturii un aviz pentru exproprierea şi salvarea imobilului Casa Miclescu

"Trec aproape zilnic pe lângă Casa Miclescu din Bd. Kiseleff. Şi de fiecare dată îmi promit că nu voi lăsa să dispară. Din 2015 mă lupt să salvez această bijuterie a arhitecturii neoromâneşti. Şi n-am stat degeaba. Am declanşat procedurile pentru exproprierea acestui imobil pentru cauză de utilitate publică. Deşi Ministerul Culturii a dat iniţial, în 2019, acest aviz, la solicitarea Primăriei Capitalei, în prezent blochează această procedură. Actualii proprietari au deschis şi un proces în care cer declasarea imobilului şi radierea din Lista Monumentelor Istorice. Au câştigat în primă instanţă, la Curtea de Apel Ploieşti, după ce procesul a fost strămutat din Bucureşti, dar cazul este pe rol la Înalta Curte, în faza de recurs. Interesele imobiliare sunt uriaşe pe Bd. Kiseleff", scrie Clotilde Armand, pe pagina de Facebook.



Ea mai spune că ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, "nu ne dă aviz, fiindcă el consideră că nu e un monument istoric, iar salvarea acestuia nu este de interes local şi naţional".



"Probabil că dacă s-ar fi construit un complex rezidenţial în locul Casei Miclescu, n-ar fi întârziat un asemenea aviz. Rar mi-a fost dat să citesc un răspuns oficial umplut cu atâta ignoranţă şi nepăsare faţă de moştenirea culturală şi patrimoniul ţării. Aşa arată respectul PSD faţă de ce au construit înaintaşii noştri. Şi ştiţi ce este mai dureros? Că nu-i costă nimic pe actualii guvernanţi ca să salveze un asemenea edificiu. E gratis! Este nevoie doar de voinţă, perseverenţă şi mai ales multă iubire faţă memoria şi zestrea culturală. Eu voi continua să lupt până când am să salvez Casa Miclescu", mai spune primarul Sectorului 1.



Ministrul Culturii precizează că "declararea utilităţii publice se face numai după efectuarea unei cercetări prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii, pentru localităţi sau zone unde se intenţionează executarea ei".



"Cercetarea prealabilă va stabili dacă există elemente care să justifice interesul naţional sau local, avantaje economico-sociale, ecologice sau de altă natură (culturală etc.) care susţin necesitatea lucrărilor şi nu pot fi realizate pe alte căi decât prin expropriere, precum şi încadrarea în planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii. Faţă de considerentele expuse mai sus, Ministerul Culturii nu poate da curs solicitării Primăriei Sectorului 1", se arată în răspunsul Ministerului Culturii, ataşat la postare.