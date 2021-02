Clotilde Armand lasă 100 de angajați de la ADP fără sporul de antenă: Nu sunt radiații

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat că sporul de antenă de care beneficiau cei aproape 100 de angajați de la ADP va fi sistat, odată cu relocarea, mai ales că, după ce s-a documentat, a aflat că în zonă nu sunt radiații. Banii care erau plătiți pe sporuri de antenă vor fi direcționați către investiții în educație și în infrastructura școlară.

„Astăzi am aflat uluită că toți acești angajați beneficiau, încă din anul 2016, de spor de antenă, adică 15% în plus la salariu și multe zile libere plătite. Acest spor de antenă a fost stabilit de fosta administrație în baza unei expertize realizată de o firmă privată, iar de atunci și până acum nu a mai fost reactualizată. Am verificat personal pe site-ul ANCOM și am constatat că nu este absolut nicio problemă privind radiațiile din această zonă, nivelul acestora este de sute sau mii de ori mai mici decât limitele legale. Îi anunț pe toți angajații ADP care vor fi mutați din sediul situat pe Bulevardul Poligrafiei nr. 4 că nu vor mai beneficia de acest spor de antenă, banii aceștia urmând să fie investiți în educație și școli”, a declarat primarul Clotilde Armand.

Pentru a se asigura că nu este nicio problemă cu proiectul Școlii Regale, Clotilde Armand a solicitat ANCOM să verifice nivelul actual al radiațiilor din zona imobilului din Bulevardul Poligrafiei nr. 4.

De asemenea, a solicitat tuturor directorilor din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local, care plătesc sporul de antenă în valoare de 15% din salariu, să-și actualizeze expertizele de măsurare a radiaților cu Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pentru a nu exista niciun fel de îndoială cu privire la siguranța cetățenilor care apelează la serviciile acestor structuri și, implicit, a angajaților.