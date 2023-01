Clotilde Armand anunţă că a câştigat un proces cu compania de salubrizare Romprest

"În această săptămână am câştigat unul din procesele intentate de compania de salubrizare. (...) Compania de salubrizare a cerut judecătorilor mai multe lucruri, printre care ştergerea postărilor mele de pe Facebook în care explicam de ce acest contract este păgubos pentru Sectorul 1, să nu mai scriu despre compania de salubrizare, plata unor daune morale de 500.000 euro şi restituirea unei garanţii de bună execuţie în valoare de 10 milioane lei. După doi ani de judecată, în care am prezentat magistraţilor toate probele necesare, rapoarte ale Curţii de Conturi şi ale Ministerului Finanţelor, am câştigat acest proces. Toate solicitările companiei au fost respinse ca neîntemeiate", a scris duminică Clotilde Armand pe Facebook.



Edilul Sectorului 1 a reamintit că procesul împotriva sa a fost declanşat urmare a unor declaraţii publice prin care reclama o serie de nereguli ce ar fi fost comise de compania de salubritate.



"Şefii companiei de salubrizare şi-au angajat o casă de avocatură scumpă, nemulţumiţi de declaraţiile mele din noiembrie 2020-iunie 2021, în care reclamam nereguli grave privind contractul de delegare a serviciilor de salubritate: costul uriaş al serviciilor facturate, off-shore-urile unde ajungeau milioanele de euro ale locuitorilor Sectorului 1, cine este, de fapt, în spatele firmei şi cine din fostele administraţii locale (PSD şi PNL) le-a fost complice în cel mai mare furt din bani publici din România post-decembristă. Tot ce am spus public a fost confirmat de ancheta DNA, în iulie 2022, există un prejudiciu record de 200 milioane euro", a precizat Clotilde Armand.



În acelaşi context, aceasta susţine că nu este intimidată de astfel de atacuri, întrucât "are dreptatea de partea sa".



"Aşadar, pe lângă şantajul mediatic la care am fost supusă în ultimii doi ani, mă confrunt în instanţă cu o hărţuire judiciară fără precedent în administraţia publică din România. Nu mă intimidează astfel de atacuri şi am câştigat toate procesele până acum, pentru că dreptatea este de partea mea", a transmis Clotilde Armand.