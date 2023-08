Pe coate și genunchi, în jurul Mănăstirii Nicula: Icoana făcătoare de minuni a atras 10.000 de pelerini

Ca în fiecare an, la miezul nopții toți cei prezenți au înconjurat biserica, pe coate și pe genunchi, într-un demers care simbolizează smerenia și jertfa.

Potrivit Antena 3 CNN, este un obicei păstrat cu sfințenie de credincioșii care se roagă, în general, pentru sănătate, rezolvarea problemelor și succes în viață.

"Pe lângă faptul ca pare greu, e un drum pe care simți că te trage cineva, îți dă puterea. Când eram mică, am avut o problemă de sănătate, o rană care nu mi-a trecut și am venit aici și am înconjurat o singură dată bisericuța.

Și să știți că am avut vindecare! Îndemn pe toata lumea să creadă în Maica Domnului", spune o femeie care a venit la Nicula.

"Aici este o icoană a Maicii Domnului care a plâns în 1699 timp de 26 de zile. Tot acest pelerinaj este atât de mare pentru că Maica Domnului i-a ajutat (pe oameni) în diferitele probleme le-au avut", spune, la rândul său, preotul Pantelimon Mocan.

Credincioșii au venit chiar şi de la sute de kilometri depărtare, iar majoritatea au rămas peste noapte la mănăstire.

Unii s-au pregătit cu saci de dormit, corturi și provizii, în timp ce alții au adus cu ei doar câteva pături care să le țină de cald.

Peste 100 de mii de credincioși ortodocși și greco-catolici sunt așteptați anul acesta la mănăstirea Nicula, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Manastirea Nicula