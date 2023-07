Coca-Cola HBC şi-a îmbunătăţit estimările de profit pentru anul 2023

În prezent, compania care activează şi pe piaţa din România se aşteaptă la o creştere organică a profitului operaţional cuprinsă între 9% şi 12% pentru anul care se va încheia la 31 decembrie, în creştere faţă de estimările anterioare care mizau pe o creştere de maximum 3%.



Coca-Cola HBC a precizat că această îmbunătăţire vine după rezultate peste aşteptări în primele şase luni ale anului, care s-au finalizat cu performanţe foarte bune în luna iunie.



Luna trecută, Coca-Cola HBC a anunţat că va cumpăra marca de votcă Finlandia pentru 220 milioane de dolari, tranzacţie care face parte din strategia de extindere a afacerile cu băuturi spirtoase premium. Achiziţia va fi realizată prin intermediul subsidiarei CC Beverages Holdings II BV iar finalizarea este aşteptată pentru a doua jumătate a acestui an.



Coca-Cola HBC este o companie listată la Londra, la care gigantul Coca-Cola deţine o participaţie de aproximativ 21%.



Coca-Cola HBC România, membră a Grupului Coca-Cola Hellenic, este cea mai mare companie din industria băuturilor non-alcoolice din România. Coca-Cola HBC România are sediul social în Voluntari şi deţine trei fabrici de îmbuteliere pe teritoriul ţării, localizate în Ploieşti, Timişoara şi Poiana Negrii.



În prezent, compania care activează şi pe piaţa din România se aşteaptă la o creştere organică a profitului operaţional cuprinsă între 9% şi 12% pentru anul care se va încheia la 31 decembrie, în creştere faţă de estimările anterioare care mizau pe o creştere de maximum 3%.



Coca-Cola HBC a precizat că această îmbunătăţire vine după rezultate peste aşteptări în primele şase luni ale anului, care s-au finalizat cu performanţe foarte bune în luna iunie.



Luna trecută, Coca-Cola HBC a anunţat că va cumpăra marca de votcă Finlandia pentru 220 milioane de dolari, tranzacţie care face parte din strategia de extindere a afacerile cu băuturi spirtoase premium. Achiziţia va fi realizată prin intermediul subsidiarei CC Beverages Holdings II BV iar finalizarea este aşteptată pentru a doua jumătate a acestui an.



Coca-Cola HBC este o companie listată la Londra, la care gigantul Coca-Cola deţine o participaţie de aproximativ 21%.



Coca-Cola HBC România, membră a Grupului Coca-Cola Hellenic, este cea mai mare companie din industria băuturilor non-alcoolice din România. Coca-Cola HBC România are sediul social în Voluntari şi deţine trei fabrici de îmbuteliere pe teritoriul ţării, localizate în Ploieşti, Timişoara şi Poiana Negrii.