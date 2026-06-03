Comisia Europeană laudă România pentru respectarea reformelor

Potrivit Executivului european, România a demarat lucrările la reforma sistemului de remunerare în sectorul public iar o nouă lege a salarizării este aşteptată să fie adoptată în cursul verii. De asemenea, au fost făcute progrese cu reforma impozitării proprietăţilor, inclusiv dezvoltarea sistemului informatic pentru evaluarea automată a proprietăţilor, operaţionalizarea structurii specializate pentru monitorizarea sistemelor de cheltuieli publice şi reforma finanţării întreprinderilor. "Comisia consideră că, per total, România şi-a respectat angajamentele într-un mod satisfăcător", precizează sursa citată.



În acest context, Comisia recomandă României să continue să respecte ratele maxime de creştere a cheltuielilor nete recomandate de Consiliu la 8 iulie 2025, să consolideze cheltuielile şi pregătirea pentru apărare, să se asigure că orice măsuri luate pentru atenuarea impactului creşterii preţurilor la energie sunt temporare, să ia măsuri decisive suplimentare pentru a proteja sustenabilitatea finanţelor publice, inclusiv prin implementarea integrală a reformei pensiilor, să pună la punct şi să implementeze o reformă a salariilor din sectorul public care să conducă la consolidarea fiscală şi să crească gradul de colectare a taxelor, concentrându-se pe reducerea gap-ului la colectarea de TVA şi a impozitului pe profit, care se situează în prezent la 30% şi, respectiv, 44%, cele mai mari valori din UE.



De asemenea, Bruxelles-ul recomandă României să îmbunătăţească calitatea şi eficacitatea administraţiei publice la toate nivelurile, să consolideze implementarea cadrului de guvernanţă corporativă la întreprinderile de stat, promovând în acelaşi timp eficienţa economică şi să faciliteze investiţiile în infrastructura de mediu şi în transportul durabil şi sigur.

AGERPRES