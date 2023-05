Concerte, spectacole de teatru şi ateliere pentru copii, în weekend, la Festivalul "Femei pe Mătăsari"

Potrivit unui comunicat festivalul îşi deschide porţile vineri la ora 19,00, iar sâmbătă şi duminică, activităţile vor avea loc între orele 10,00 şi 22,30.



Artiştii care vor urca pe scena "Femei pe Mătăsari" aduc în festival ritmuri şi sunete diverse, de la muzică disco la punk şi muzică lăutărească: Paulina, Om la lună, We singing colors, Gabriela Atanasov şi Horia Stan, Taraf Flamenco, Dl Goe, Generic şi Dan Ciotoi, LVX Machina, Râu Răţuşcă Rămurică (Italian Summer).



Pe lângă concerte, participanţii la festival se vor bucura de spectacole de teatru - "O noapte furtunoasă", în parteneriat cu UNATC "I. L. Caragiale", dezbateri - "Ce-mi trebuie mie politichie", în parteneriat cu Femei în politică, un târg de produse artizanale şi design contemporan, workshop-uri şi activităţi pentru copii, în parteneriat cu Creative Arts - ateliere de origami, slime, coroniţe din flori naturale, creare lampioane, reciclare.



Vineri vor urca pe scenă Italian Summer, de la ora 19,00, şi Paulina de la ora 21,00.



Sâmbătă, vizitatorii vor putea urmări, de la ora 18,00, spectacolul de teatru "O noapte furtunoasă", urmat de concertele LVX Machina, de la ora 19,00, Dl Goe, de la ora 20,00, şi Om la lună, de la ora 21,00.



În ultima zi a evenimentului va avea loc, de la ora 14,00, dezbaterea "Ce-mi trebuie mie politichie - femei în politică". Seria de concerte este deschisă, de la ora 18,00, de la Gabriela Atanasov & Horia Stan, urmaţi de Taraf Flamenco, de la ora 19,00, We Singing Colors, de la ora 20,00, iar de la ora 21,00 vor putea fi ascultaţi Generic şi Dan Ciotoi.



Scena principală a festivalului se află în grădina de pe Strada Mătăsari nr. 22. Pe parcursul zilei, alte două grădini se deschid pentru doritorii de muzică electronică pe Strada Mătăsari la nr. 10 şi nr. 32, cu artişti precum Rosario Internulo, Big Pizza, MLKU, Fere, JBD şi mulţi alţii. Pentru fanii drum and base, organizatorii pregătesc DOSE Takeover, cu Sub:liminal, Scatterbrain şi Ellen.



Din oferta festivalului nu vor lipsi două zone culinare pentru toate gusturile, ce includ fructe de mare, burgeri, deserturi.



Festivalul "Femei pe Mătăsari" este organizat cu sprijinul Creart, Pop Cola, Oscar Downstream, Montana, Banca Transilvania, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, One Puff, Fiat, Miau Miau.