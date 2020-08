Condiții de deschidere a teatrelor, cinematografelor și restaurantelor

Deschiderea teatrelor, cinematografelor şi restaurantelor va avea loc de la 1 septembrie. Premierul Ludovic Orban a spus că acest lucru se va întâmpla în raport cu un prag al nivelului de răspândire a virusului SARS-CoV-2 în fiecare judeţ.

"Reluarea activităţii se va face de la 1 septembrie, iar noi astăzi trebuie să adoptăm Hotărârea de Guvern prin care se modifică Hotărârea de Guvern privind starea de alertă, pentru a include toate prevederile necesare", a spus acesta, la începutul şedinţei de guvern,



După adoptarea Hotărârii şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial, ministerul Sănătăţii, ministerul Culturii și ministerul Economiei, vor trebui să emită ordinul comun privind regulile de protecţie sanitară care trebuie respectate.



"Aici am inclus în Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă un prag privitor la nivelul de răspândire a virusului la nivel judeţean, este vorba de 1,5 la mie cazuri cumulate în ultimele 14 zile şi am lăsat posibilitatea comitetelor judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, acolo unde, la nivel judeţean, nivelul de răspândire a virusului este mai mic de 1,5 la mie, dacă apare într-o localitate o creştere semnificativă, peste 1,5, să aibă posibilitatea să restricţioneze activitatea în localitatea respectivă, astfel încât să nu permitem răspândirea virusului şi de asemenea şi posibilitatea ca în judeţele unde indicatorul de 1,5 este depăşit, dacă sunt localităţi unde nivelul este sub 1,5, să se poată permite reluarea activităţii", a spus premierul.