Consilierii USR vor alegeri anticipate, după ce Mihai Chirica a fost suspendat din funcţia de primar al Iaşului

Consilierii locali USR Iaşi au anunţat, prin intermediul unui comunicat de presă, că vor începe o campanie pentru strângerea de semnături în vederea demiterii primarului Mihai Chirica, întrucât acesta este cercetat penal.



"Am iniţiat toate demersurile statutare în acest sens, iar subiectul va fi pus în discuţie în şedinţa Biroului Local al Municipiului Iaşi, care se va desfăşura duminică. Avem încredere că această acţiune este susţinută de Biroul Local şi că de luni vom fi în stradă, alături de ieşeni. Cerem alegeri anticipate! Vrem să scăpăm oraşul de această reţea de corupţie care a capturat Primăria! În timp ce Chirica şi clica din jurul lui s-au îmbogăţit, Iaşiul a rămas restanţier la proiectele de care avem atâta nevoie pentru descongestionarea traficului, reducerea poluării, modernizarea şcolilor sau rezolvarea problemei parcărilor", a declarat Razvan Timofciuc, liderul consilierilor locali USR ai municipiului Iaşi, în comunicat.



Vineri, Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi, a fost pus sub urmărire de DNA, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual în formă continuată (două acte materiale) şi instigare la uzurparea funcţiei, într-un dosar legat de construirea ilegală a unui bloc.