Consiliul General al Municipiului București se reunește într-o nouă ședință privind bugetul Capitalei

Consiliul General al Municipiului București se reunește, miercuri, de la ora 10, într-o nouă ședință, pentru a discuta proiectul bugetului Capitalei pe anul 2021.

Primăria Capitalei are pentru acest an un buget de 6,9 miliarde de lei, iar dacă se adaugă și instituțiile subordonate, credite și fonduri europene, bugetul ajunge la 9,5 miliarde, potrivit proiectului pus în dezbatere.

„Este un buget care face curățenie în primărie și pregătește construcția Noului București. În ciuda constrângerilor pe care le avem, am reușit să deblocăm investițiile și să planificăm câteva obiective importante pentru Capitală.”, a afirmat Nicușor Dan.

Consilierii USR PLUS amenință că nu vor vota bugetul în forma actuală

Consilierii USR PLUS au acuzat că bugetul nu a fost discutat în Coaliție și că cifrele ar fi umflate artificial, ceea ce ar duce ulterior la rectificarea bugetară și la oprirea anumitor proiecte.

„În bugetul de anul acesta avem estimate venituri de aproape 7 miliarde. Am fost surprins să văd această sumă în buget pentru că în toate discuțiile pe care le-am avut cu primarul și cu directorii dn Primărie sumele avansate au fost în jur de 4,5 – 5 miliarde de lei. Atunci când am văzut proiectul de buget pus în dezbatere publică și am văzut suma de 7 miliarde, am cerut nota de fundamentare, adică explicațiile pe care se bazează aceste sume. Răspunsul primit de la direcțiile din Primărie a fost că primarul a interzis accesul consilierilor la orice fel de detalii care să explice forma actuală a veniturilor. Avem motive să credem că aceste estimări de venituri nu sunt realiste. În afară de 2017, când veniturile bugetare au fost similare cu cele realizate, în ultimii trei ani acestea au fost exagerate cu cel puţin 25%. Nu putem să ne minţim că anul acesta, dintr-odată, o să avem o mulţime de bani, dacă în anii trecuţi nu s-a întâmplat asta. Dacă facem aşa, din toate cheltuielile pe care le planificăm pentru sănătate, pentru asistenţă socială, mediu, sport şi aşa mai departe, va trebui să tăiem din bani. Noi vrem să avem un buget realist, aşa încât să prioritizăm cheltuielile şi ele să fie respectate. Nu e momentul să fim populişti, ci să fim responsabili şi buni gospodari. Noi asta cerem de la primarul general pe care l-am susţinut. Vrem să îl sprijinim să construiască bugetul pe baze reale şi să spună care sunt cheltuielile prioritare", a subliniat Horia Tomescu, marți seară, într-o declarație online susţinută alături de consilieri generali USR-PLUS.

Poziția consilierilor PNL din Consiliul General

Președintele Comisiei de buget, Sorin Purcărea, a afirmat, într-o conferință de presă înainte de ședința CGMB, că dacă bugetul nu este votat, Primăria Capitalei nu va primi la începutul lunii mai cotele defalcate de la impozitul pe venit.

„Noi am avut timp de 6 săptămâni o discuție aplicată cu USR și cu primarul general . Am considerat că un buget realizabil este cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru bucureșteni. La nivel de amendamente, am primit o serie de amendamente de la grupul PSD și apoi 4 amendamente de la USR. Probabil vor veni din nou și în plen. Le vom discuta și le vom vota. Din venituri, o componentă importantă sunt cotele defalcate din impozitele pe venit. Urgență pentru care noi trebuie să votăm acest buget este exact această, pentru a putea fi în măsură la începutul lunii mai să primim banii în conturile primăriei. Vrem să rezolvăm o problema foarte mare lăsată de fosta administrație. Prelungirea Ghencea este o prioritate. 7 milioane sunt datorii de anul trecut. Mai există multe proiecte începute precum pasajul Doamna Ghica. Străzile din București le știți foarte bine cum arată și câte necazuri ne produc. Am alocat în plus 20 de milioane de lei în plus pentru această componentă importantă a bugetului”, a declarat Purcărea.

Diana Mardarovici, consilier general al PNL în CGMB, a precizat că, în cele șase săptămâni de discuții, consilierii generali au fost consultați în permanență.

„Au fost 6 săptămâni de discuții. Consilierii generali au fost în permanență consultați de Primar. 120 de ore de consultări cu oricine a fost interesat, din interior sau din exterior – s-a oferit posibilitatea si cetățenilor să își spună opiniile în dezbaterea publică Avem astăzi la vot propunerea de Buget a Municipiului București pentru 2021”, transmite Diana Mardarovici.

Aceasta precizează că Partidul Național Liberal susține propunerea de buget inițiată de Primarul General, Nicușor Dan.

„Suntem parteneri corecți ai Primarului general si înțelegem să fim alături de eforturile lui in toate momentele în care are nevoie de sprijin și de înțelegere. Avem așteptările noastre față de ceea ce trebuie făcut dar nu rezolvăm lucrurile decât lucrând împreună. Facem acest lucru din respect pentru primar și, mai ales din respect pentru bucureșteni. Știm ca ei doresc să ne apucăm de treabă pentru București”, a mai declarat Mardarovici.

Reacția lui Nicușor Dan

Primarul general al Capitalei respinge criticile aduse de consilierii USR PLUS privind bugetul Capitalei, precizând că acesta a fost dezbătut timp de șase săptămâni.

„Sunt uluit. Noi am avut un buget. Primarul a discutat cu fiecare din grupurile de consilieri din majoritate. Grupurile de consilieri din majoritate au discutat între ele încă de acum șase săptămâni și acum venim și spunem că e un alt buget. Realmente nu se poate așa. Deci în opinia mea toate discuțiile care trebuiau să aibă loc pe buget au avut loc și au fost extrem de civilizate și de constructive și s-au adus îmbunătățiri. Dacă se dorește să mai discutăm pe buget o putem face, dar haideți să ne grăbim să dăm bucureștenilor bugetul pe care-l așteaptă să putem începe investițiile”, spune Nicușor Dan.

Acesta a respins cererea USR PLUS de retragere a bugetului de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 42 de voturi „pentru” și 12 abțineri.