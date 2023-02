Aderarea României și Bulgariei la Schengen nu este pe ordinea de zi provizorie a Consiliului JAI

Aderarea României și Bulgariei la Schengen nu figurează oficial pe ordinea de zi provizorie a următoarei ședințe a Consiliului JAI.

În perioada 9-10 martie are loc prima reuniune oficială după cea din 8 decembrie, când au fost respinse cererile României și Bulgariei de aderare la spațiul de liberă circulație.

Documentul publicat de Consiliu conține discuții despre situația generală a spațiului Schengen, mai exact situația actuală a funcționării spațiului, precum și viitorul politicii în domeniul vizelor.

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a deschis, la începutul lunii februarie, o acțiune împotriva Consiliului Uniunii Europene, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și cere anularea deciziei Consiliului JAI din 8 decembrie și recunoașterea dreptului României de a fi în Schengen.

„Pentru că suntem toţi cetăţeni europeni cu drepturi egale; pentru că niciun stat nu are dreptul să sfideze Tratatele UE; pentru că nimeni nu are dreptul să refuze un drept câştigat de peste 20 de milioane de cetăţeni europeni; pentru că este obligația noastră să luptăm pentru Dreptate, Demnitate şi Libertate; pentru că România merită în Schengen; am deschis astăzi (luni - n.r.) o acțiune împotriva Consiliului Uniunii Europene la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a anunțat Eugen Tomac.

El afirma că acțiunea sa are un scop precis și anume anularea deciziei Consiliului JAI din 8 decembrie 2022 și recunoașterea dreptului României de a fi în Schengen.

„Am așteptat mult prea mult doar pentru a suferi o nouă înfrângere. Iar eu sunt hotărât să înving. României i se va face dreptate”, încheia Tomac.

(sursa: Mediafax)