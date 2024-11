Impas în discuțiile de la COP29. Reprezentanții țărilor nu se înțeleg asupra sumelor pentru climă

Discuțiile de la Baku sunt în pragul colapsului, susțin surse citate de BBC. Se pare că reprezentanții țărilor mai puțin dezvoltate au respins oferta făcută de țările bogate. Ar fi vorba despre suma de 300 de miliarde de dolari pe care grupul țărilor sărace o consideră mult prea mică. Sursele spun că țările menționate solicită cel puțin 500 de miliarde de dolari. De aceea, summitul din Azerbaidjan ar putea fi întrerupt, astfel încât discuțiile să fie reluate ulterior, la următoarea întâlnire organizată de ONU.

Delegațiile de la summitul COP29 privind schimbările climatice au fost avertizate încă de la început că „partea cea mai grea” o reprezintă discuțiile privind sumele de bani care ar trebui să fie furnizate țărilor în curs de dezvoltare pentru a le ajuta să facă față schimbărilor climatice.

Principala sarcină a discuțiilor din acest an este să se stabilească ce formă va lua această finanțare, cine va plăti și cât de mult. Țările bogate și cele în curs de dezvoltare sunt puternic divizate cu privire la la noul obiectiv. Acesta va înlocui o promisiune a țărilor dezvoltate pentru 2020, făcută cu doi ani întârziere, de a furniza 100 de miliarde de dolari pe an pentru combaterea schimbărilor climatice. Inițial, reprezentanții țărilor în curs de dezvoltare au cerut ca națiunile bogate să furnizeze o sumă mult mai mare, în jur de 1,3 trilioane de dolari pe an.

