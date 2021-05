„Copilul vrea, eu nu sunt de acord”

Începând din această săptămână, pe platforma RO-Vaccinare se vor putea face programări la vaccinarea anti-COVID și pentru copiii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, a anunțat preşedintele Comitetului naţional de coordonare a campaniei de vaccinare anti-COVID, dr. Valeriu Gheorghiţă, după ce Agenţia Europeană a Medicamentului a recomandat autorizarea serului Pfizer/BioNTech pentru această grupă de vârstă. Deși autoritățile susțin că sunt pregătite pentru demararea acestei etape, foarte mulți părinți sunt sceptici și se opun vaccinării copiilor împotriva virusului SARS-CoV-2. Un protest în acest sens este anunțat chiar astăzi, la prânz, sub fereastra premierului Florin Cîțu.

„Vom fi pregătiţi să demarăm această etapă de vaccinare chiar de săptămâna viitoare”, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, medicul Valeriu Gheorghiţă, care speră ca platforma de programare să fie pregătită chiar de azi pentru programarea la imunizare a copiilor între 12 şi 15 ani, prin contul părinţilor. „În momentul în care toate etapele premergătoare acestui demers vor fi deja gata – ceea ce înseamnă semnarea autorizării de către Comisia Europeană, traducerea rezumatului caracteristicilor produsului în limba română, publicarea pe site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale – ulterior, va fi emisă o instrucţiune în acest sens, prin care va debuta în mod oficial etapa de vaccinare pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 12 şi 15 ani”, a spus Gheorghiţă, în cadrul Maratonului Vaccinării București, ediția a II-a, adăugând că platforma de programare este deja în curs de optimizare și „sperăm ca luni, pe 31 mai, să fie pregătită pentru a permite deja programarea prin contul părinţilor”.

Schema de vaccinare este similară cu cea a adulților, adică administrarea a două doze de ser, la interval de 21 de zile, iar centrele de vaccinare sunt aceleași. Potrivit medicului, vaccinarea copiilor și adolescenților se va putea face și fără programare, adică prin prezentare directă, însă o condiție obligatorie este prezenţa unuia dintre părinţi sau a tutorelui legal, precum şi consimţământul părinților.

„Cred că este o veste bună în mod deosebit pentru copiii care sunt în evidenţă cu afecţiuni cronice, cu afecţiuni care îi expun unui risc crescut de a face o formă gravă de îmbolnăvire”, a mai afirmat Gheorghiță, potrivit căruia serul este foarte eficient, având în vedere că, în timpul studiilor, nu au fost înregistrate cazuri de COVID-19 în grupul copiilor vaccinaţi comparativ cu cei nevaccinaţi. Ba mai mult, nivelul anticorpilor a fost semnificativ mai mare decât la adulții care au făcut acelaşi tip de vaccin.

800.000 de copii, eligibili

În total, sunt aproximativ 800.000 de copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani care ar putea fi vaccinați cu Pfizer, însă, dincolo de pregătirea infrastructurii, autoritățile vor avea de luptat cu scepticismul și temerile părinților, care nu înțeleg graba de a-i înțepa pe copii. Părinții întrebați de reporterii Jurnalul dacă își vor da acordul pentru vaccinarea copiilor lor ne-au spus că nu, iar motivul principal a fost temerea că serul ar putea avea repercusiuni pe termen lung.

„Mi se pare experimental, nu mi-aș lăsa copiii să facă vaccinul. Nu este studiat suficient și nu știm ce reacții adverse va avea pe termen lung. Probabil, dacă aș fi mai documentată... dar, chiar și așa, tot m-aș întreba ce repercusiuni ar putea avea în timp, ce probleme ar putea cauza la fete?”, ne-a spus F.M., economist, mama a două fete de 15 ani, respectiv 17 ani.

Adolescenții, tentați de concerte

Un alt părinte, aceeași decizie de a nu-și lăsa copilul să se vaccineze anti-COVID. Însă, de această dată, neîncrederea în autorități și lipsa de transparență a acestora atârnă mai greu în balanța deciziei decât neîncrederea în vaccin.

„El (n.r. – copilul) vrea, eu nu sunt de acord. Am zis că mai stau. Ăștia nu ne anunță nimic: uite, are nu știu ce reacții adverse sau este contraindicat pentru... Pe mine, asta m-a deranjat dintotdeauna. Până și la un paracetamol îmi spui că are atâtea reacții adverse și la ăsta (n.r. – vaccinul anti-COVID) nu-mi spui nimic?! Asta mi s-a părut ciudat. Un antibiotic nu pot să-l iau fără rețetă și fără să mă întrebe medicul și să-mi facă toată anamneza, iar pentru vaccinul ăsta pot să merg să mă vaccinez și pe stadion?!”, ne-a mărturisit C.D., mama unui adolescent de 15 ani, care, potrivit părinților, a trecut deja prin boală și a făcut o formă foarte ușoară.

„Băiatul vrea să se vaccineze, ca să meargă la spectacole. Altfel, n-ar fi fost nici pro, nici contra, dar ca să poată să se ducă la concerte și la spectacole ar vrea să se vaccineze”.

C.D., mama unui adolescent de 15 ani

Protest: „Opriți vaccinarea copiilor”

Dumitru Bălan, liderul mișcării civice Acțiune pentru Națiune, a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, astăzi, la ora 13.00, pentru a cere autorităților să anuleze „cea mai aberantă campanie de vaccinare a copiilor”.

„Opriți campania de vaccinare a copiilor împotriva virusului SARS-CoV-2, fiindcă nu știți nici voi ce reacții adverse pot să apară imediat după înțepare!”, a scris Bălan pe danielvla.wordpress.com. Acesta susține că este un non-sens să fie vaccinați copiii cu un „ser experimental”, atâta vreme cât aceștia ar avea „imunitate naturală împotriva virusului”.

„Băiatul meu de 13 ani a răspuns «Yessss!»”

Biostatisticianul Octavian Jurma consideră că este o veste bună pentru părinții care vor să își protejeze copiii de boala COVID-19, deoarece acest vaccin, care a primit undă verde pentru administrarea la copii, este eficient și pe noile tulpini care provoacă îngrijorare (braziliană, indiană și sud-africană). „La aflarea veștii că va primi cadou de 1 iunie vaccinul, băiatul meu de 13 ani a răspuns «Yessss!». E nerăbdător să se vaccineze, ca să intre în rândul lumii libere. A rămas singurul din familie care încă nu e vaccinat și se simte cam... discriminat. Dacă vă întrebați dacă am vreo ezitare, răspunsul e simplu: NU! Singura mea grijă este să nu facă boala COVID-19, ca să nu rămână cu sechele pe termen lung. Vaccinul nu are cum să producă astfel de sechele (vaccinul nu se autoreproduce în organism). Singurul efect pe termen lung al vaccinului este cel urmărit deliberat, imunitatea puternică față de virus”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Octavian Jurma.