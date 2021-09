COVID-19 a produs cea mai mare scădere a speranţei de viaţă de la cel de-al Doilea Război Mondial

Pandemia de COVID-19 a determinat o scădere a speranţei de viaţă care nu s-a mai intalnit de la cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Oxford şi publicat de Internacional Journal of Epidemiology, relatează EFE.



Impactul pierderii speranţei de viaţă a fost notabil în majoritatea celor 29 de state studiate. "Douăzeci şi două de ţări incluse în studiul nostru au suferit pierderi ale speranţei de viaţă în medie de peste un an în 2020", a declarat unul dintre autorii studiului, José Manuel Aburto.



În majoritatea statelor, speranţa de viaţă în rândul bărbaţilor a scăzut mai mult comparativ cu cea a femeilor. Femeile din 15 state şi bărbaţii din zece aveau o speranţă de viaţă mai mică în 2020 decât în 2015, an în care speranţa de viaţa fusese deja afectată negativ de sezonul de gripă.



Studiul relevă şi că femeile din opt ţări şi bărbaţii din 11 ţări au suferit pierderi de cel puţin un an ca speranţă de viaţă. Aceste state au avut nevoie de 5-6 ani pentru ca speranţa de viaţă să crească cu un an, "un progres pe care COVID-19 l-a anulat în 2020".



Cele mai notabile scăderi ale speranţei de viaţă s-au observat la bărbaţii din Statele Unite, 2,2 ani faţă de nivelul din 2019, urmaţi de cei din Lituania (1,7 ani). Această scădere importantă se explică printr-o creştere a mortalităţii la vârsta activă observată în 2020", notează o altă autoare, Ridhi Kaskyap.



În Europa, "creşterea mortalităţii la cei de peste 60 ani a fost cel mai des observată", a precizat experta.



Dincolo de vârstă, studiul arată că majoritatea reducerilor speranţei de viaţă în diferitele ţări a fost asociată deceselor oficiale de COVID-19.



Deşi se ştie că "există diferite probleme" legate de contorizarea deceselor de COVID-19, precum testele neadecvate sau clasificările eronate, rezultatele studiului relevă că impactul provocat de pandemie a fost "devastator" pentru multe dintre aceste ţări, conchide studiu realizat de Universitatea Oxford