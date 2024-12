Cresc chelutielile pentru sărbători

Potrivit raportului publicat luni, în contextul scumpirilor estimate, cumpărătorii manifestă prudenţă, astfel că mulţi intenţionează să renunţe la cadouri pentru ei (ponderea celor care plănuiesc astfel de cheltuieli a scăzut într-un an cu 16 puncte procentuale, la 32%) sau să se orienteze către branduri mai ieftine (62%), comercianţi mai accesibili (48%) sau către mărcile proprii ale retailerilor (40%). În plus, tot mai mulţi urmăresc perioadele cu oferte promoţionale (75% faţă de 61% în 2023).



Cu toate acestea, participanţii la studiu spun că îşi aleg comerciantul de la care cumpără în funcţie de calitatea produselor (39%), de nivelul preţurilor (37%) şi de varietatea ofertei (35%).



Totodată, în acest sezon se remarcă o creştere semnificativă a cheltuielilor de sărbători pentru experienţe (în urcare cu 16 puncte procentuale faţă de 2023), cum ar fi evenimente, activităţi diverse şi oportunităţi de socializare cu cei dragi (inclusiv organizarea de petreceri acasă - 25%), în timp ce sumele alocate cadourilor scad uşor (cu 3 puncte procentuale faţă de anul precedent), iar cele pentru decoraţiuni cresc (plus 9% faţă de anul precedent).



În privinţa cadourilor, hainele şi accesoriile conduc în preferinţele cumpărătorilor ca sumă alocată (deşi în scădere cu 10 puncte procentuale), cardurile cadou pierd şi ele teren (minus 12 pp faţă de anul trecut), iar patru din zece intenţionează să ofere daruri sub formă de experienţe.



De asemenea, peste 70% dintre cumpărători preferă magazinele online pentru că îi ajută să economisească timp (74%) şi bani (60%), le oferă o gamă variată de opţiuni (68%) şi o mai mare disponibilitate (64%). În schimb, în magazinele fizice (preferate de 55%), cumpărătorii apreciază faptul că pot verifica direct calitatea produsului (63%), beneficiază de consiliere din partea vânzătorilor (62%) şi au parte de socializare (52%).



La rândul lor, liderii companiilor din retail se aşteaptă la o creştere a vânzărilor în acest sezon de sărbători (80% dintre aceştia), susţinută de intensificarea traficului atât în magazine, cât şi pe canalele online. Pe de altă parte, 76% dintre aceştia cred că majoritatea consumatorilor vor pune un accent mai mare pe preţul produsului, în detrimentul loialităţii faţă de marcă.



Studiul Deloitte Holiday Retail Survey 2024 a fost realizat pe baza unui sondaj la care au participat peste 4.100 de consumatori din SUA şi 45 de lideri din companii de retail care au, în proporţie de peste 90%, venituri anuale de peste un miliard de dolari.

AGERPRES