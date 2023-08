Noi detalii despre crima șocantă din Mangalia. Procuror: „A ucis-o, a pus-o în valiza victimei, a coborât-o cu liftul şi a chemat un taxi”

Hotărârea judecătorilor nu este definitivă, ea putând fi contestată la Curtea de Apel.



"Soluţia pe scurt: În baza art. 226 C.p.p., admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu privire la inculpata Atănăsoaie Loredana-Ionela. În baza (...), dispune arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 zile, cu începere de la data de 07.08.2023 şi până la data de 05.09.2023, inclusiv, a inculpatei Atănăsoaie Loredana-Ionela, pentru săvârşirea infracţiunii de omor, (...). Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare", a informat Tribunalul Constanţa.

Declarațiile prim-procurorul Viorel Gabriel Teliceanu

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, Viorel Teliceanu, a oferit detalii despre crima de la Mangalia, unde o fată de 18 ani şi-a ucis colega de aceeaşi vârstă şi i-a abandonat trupul într-un parc. El a declarat că, după ce a omorât-o pe colega de cameră, a aşezat-o în valiza victimei, a coborât-o cu liftul şi a chemat un taxi. Fata a fost ajutată să urce geanta respectivă în maşină de un coleg de serviciu despre care anchetatorii susţin că nu ştia conţinutul valizei.

Ulterior, când a ajuns în parc, taximetristul a întrebat-o ce are în geanta de voiaj, iar fata i-a răspuns că a cumpărat cărţi. Fata în vârstă de 18 ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

Viorel Teliceanu a declarat jurnaliştilor, luni, că cele două fete se ştiau de mult timp, dar că între ele era un conflict de ceva vreme

„Aseară, la orele 22, am dispus reţinerea unei persoane de sex feminin de 18 ani pentru săvârşirea infracţiunii de omor. Astăzi am formulat propunere de arestare preventivă, s-a şi judecat şi a fost admisă pe o perioadă de 30 de zile. Este vorba de două persoane, ambele de sex feminin, şi agresoarea şi victima. Erau chiar prietene şi se ştiau încă de la grădiniţă. De 18 ani amândouă. Veniseră pe litoral să lucreze cameriste şi, pe fondul unui conflict, un conflict care mocnea cumva de mai mult timp, inculpata a înjunghiat-o în zona cervicală pe victimă şi i-a produs decesul. Ele locuiau în aceeaşi cameră şi se pare că convieţuirea dintre ele devenise destul de dificilă, motiv pentru care şi victima intenţiona să se mute din acea cameră, de fapt, să plece de pe litoral, să plece acasă.



Din ceea ce mi-a relatat inculpata, după ce a ucis-o, s-a schimbat, a pus-o într-o valiză, chiar în valiza victimei, a coborât-o cu liftul și a chemat un taxi. A fost ajutată de un coleg care trecea întâmplător prin zonă, a pus geanta de voiaj în portbagajul taxiului și apoi a cerut taximetristului să o lase undeva în proximitatea parcului unde a și fost găsită victima.



E vorba de o singură persoană, un singur autor, această persoană de sex feminin, nu avem niciun dubiu cu privire la numărul de persoane care ar fi participat la săvârșirea infracțiunii.



A fost ajutată de taximetrist, chiar dacă acesta a și întrebat-o în mod insistent ce conținea valiza, întrucât era foarte grea, numai că ea i-a motivat că are cărți în valiză.



A făcut cumva curat, dar nu în totalitate, în camera de cazare în care s-a și săvârșit infracțiunea. Spune inculpata că de la momentul înjunghierii până la decesul efectiv ar fi trecut undeva la 30 de minute, timp în care i s-a scurs și sângele victimei și din acest motiv nici nu ar fi curs sânge pe tot traseul pe care l-a avut până la banca din parc”, a declarat acesta.