Criţ, STB: Noile tramvaie Imperio ar putea ieşi pe traseu în luna noiembrie, pe linia 41

"Aş expune un punct de vedere vizavi de transportul public local, pentru că dacă luăm în considerare expoziţia de astăzi şi ceea ce urmează în următoarele zece zile, cred că de bun augur şi chiar şi cu participarea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, ar fi o expoziţie care ar trebui să vizeze transportul public din România. Pe de altă parte, aş dori să evidenţiez ceea ce se întâmplă în momentul de faţă în transportul public din Capitală. Aşa cum probabil aţi observat, la intrarea în clădire, în faţă, este expus noul tramvai Imperio, care va circula probabil începând de luna viitoare pe linia 41. Discutăm de un proiect cu o valoare de 890 milioane de lei, plus TVA. Este vorba despre o sută de tramvaie care vor circula în Bucureşti", a declarat Criţ.



Potrivit sursei citate, la acest moment se lucrează la elaborarea studiilor de oportunitate pentru achiziţia a încă 200 de tramvaie, dintre care 20 bi-direcţionale.



"Bucureştiul o să beneficieze de o sută de troleibuze, cu o valoare de 325 milioane de lei, plus TVA, respectiv de autobuze electrice de 12 metri, cu o valoare de peste 300 milioane de lei. Aş vrea să spun, în premieră, şi faptul că se lucrează în momentul de faţă la Studiile de oportunitate, împreună cu Asociaţia Metropolitană de Transport Bucureşti-Ilfov şi cu Primăria Municipiului Bucureşti pentru achiziţia a încă 200 de tramvaie, dintre care 100 de tramvaie de 36 de metri şi 100 de tramvaie de 27 de metri, dintre acestea 20 fiind bi-direcţionale. Mai mult, prin PNRR există, deja, o hotărâre de Consiliu General pentru finanţarea a 22 de troleibuze şi o parte din depourile şi autobazele STB vor fi dotate cu panouri fotovoltaice. Vreau să mai evidenţiez faptul că transportul public în Capitală a devenit unul mai comod, mai plăcut de utilizat. Starea de curăţenie este alta. În momentul de faţă beneficiem de aplicaţii moderne şi aşa cum aţi văzut în ultima perioadă, e vorba despre aplicaţia YouthTB, care se adresează tinerilor şi InfoTB, care oferă acces tuturor utilizatorilor pentru verificarea perioadei şi a timpului în care ajunge vehiculul staţie", a susţinut şeful STB.



Noua garnitură de tramvaie Imperio este produsă la fabrica Astra Vagoane Călători Arad, are o lungime de 36 metri şi o capacitate totală de 322 de locuri, dintre care 56 pe scaune, precum şi un loc special amenajat în salon pentru fotoliile rulante şi landourile pentru copii.



De asemenea, tramvaiele sunt dotate cu cinci uşi duble, cu sistem antistrivire, ceea ce asigură transferul uşor al călătorilor la urcare şi coborâre, fără obstacole sau zone înguste în dreptul uşilor de acces. Din punct de vedere al confortului, acestea au dotări, precum: echipament de climatizare destinat asigurării aerului condiţionat/încălzirii atât în salonul de călători, cât şi la postul de conducere, salonul iluminat în tehnologie LED, sistem de informare vizuală şi auditivă în tehnologie LED/LCD, afişaje de traseu exterioare şi indicatoare pentru avizare staţii cu LED-uri, monitoare extrawide pentru afişarea traseului şi a staţiilor, respectiv Wi-Fi gratuit pentru călători.



În plus, tramvaiele beneficiază de sistem ticketing şi sistem POS de achiziţionare a cardului direct în tramvai, alături de un sistem de recuperare a energiei la frânare, sistem de supraveghere video 24/24 şi sistem de numărare a călătorilor.



Ca noutate, călătorii vor avea posibilitatea transportării bicicletelor printr-un sistem de prindere şi fixare rabatabil, care să nu ocupe spaţiul destinat celorlalţi utilizatori atunci când nu este folosit.



