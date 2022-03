Crucea Roşie susţine că este ţinta unei campanii de dezinformare pe fondul războiului din Ucraina

'Asistăm la atacuri deliberate, relatări false şi dezinformare care discreditează CICR, ceea ce poate dăuna în mod real echipelor noastre şi partenerilor noştri din mişcarea internaţională a Crucii Roşii care lucrează pe teren şi oamenilor faţă de care avem o datorie', a declarat purtătorul de cuvânt al organizaţiei umanitare cu sediul la Geneva, Ewan Watson.



Această situaţie, a afirmat el, pune în pericol capacitatea organizaţiei de a oferi ajutor victimelor acestui conflict.



Printre informaţiile false care au fost difuzate se numără aceea că CICR a fost implicat în evacuarea forţată a civililor sau în deschiderea de tabere de refugiaţi.



'Nu suntem implicaţi în niciun fel de evacuare forţată, nici în transferul forţat al civililor din Mariupol în Rusia sau în alt oraş din Ucraina. Nu participăm niciodată la o operaţiune care să fie împotriva oamenilor. Nu am deschis niciun fel de tabere, tot ceea ce se spune în acest sens este un fals absolut', a subliniat purtătorul de cuvânt al CICR.



'Neutralitatea noastră şi acţiunea noastră umanitară imparţială trebuie să fie respectate. Neutralitatea şi imparţialitatea nu sunt concepte abstracte, ci ceea ce ne permite să ajutăm şi să salvăm vieţile civililor, indiferent de ce parte se află ei', a declarat Watson într-o conferinţă de presă.



În egală măsură, a explicat el, prezenţa organizaţiei în zone de conflict are singurul scop de a ajuta şi proteja civilii şi, 'sub nicio formă, acest fapt nu poate fi interpretat ca o legitimare a revendicărilor teritoriale sau de suveranitate'.



Responsabili ai CICR au abordat marţi impactul potenţial al campaniei de dezinformare împotriva organizaţiei în relaţiile acesteia cu autorităţile din Rusia şi Ucraina.



Propunerea de a deschide un birou al Crucii Roşii în oraşul rusesc Rostov pe Don, în apropiere de frontiera ucraineană, a fost utilizată pentru a-i pune la îndoială neutralitatea.



În această privinţă, Watson a spus că, în prezent, organizaţia nu are un birou în oraşul respectiv, dar a adăugat că este nevoie de o prezenţă a sa 'în Ucraina şi ţările vecine pentru a putea veni în ajutorul victimelor conflictului oriunde s-ar afla ele'.