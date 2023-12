CSA Steaua și Școala Sportivă New Stars, în doliu: Copilul carbonizat în incendiul din Prahova era membru al clubului

Potrivit Antena 3 CNN, este vorba despre CSA Steaua și despre Școala Sportivă New Stars din București.

Trei copii aflați printre persoanele din complexul turistic la momentul tragediei erau legitimați la aceste două școli sportive.

Gemenii Luca și Matei sunt legitimați la CSA Steaua, în timp ce Petre juca fotbal la New Stars, condusă de foști fotbaliști ai Stelei, Sorin Ghionea și Petre Marin.

După știrea morții lui Petre, pe contul de pe o rețea socială al Școlii sportive New Stars a fost postat un mesaj dedicat memoriei acestui copil.

"Nu există cuvinte să-mi arăt durerea.

Un copil extraordinar, o familie exemplară, niște caractere deosebite.

Prin această tragedie m-ai învățat că fotbalul si antrenoratul nu înseamnă NIMIC și anul ăsta s-a terminat atât de trist, cu siguranța mi-ai deschis ochii și nu o să mai existe om din această lume să mă supere sau să mă facă să sufăr în acest domeniu.

O să știu sigur că am un înger de copil care are grijă de mine și o să-mi dea putere să trec peste orice obstacol.

De azi înainte ești copilul cu care o să mă sfătuiesc zilnic și o să fii zilnic pe teren cu mine cum ai fost în ultimul an și jumătate prin determinarea și valoarea pe care o aveai pe teren.

Cuvintele sunt de prisos.

Ești și vei rămâne un CAMPION!

Te iubesc, Petru!", transmite antrenorul Școlii Sportivă New Stars, Daniel Gheorghe .

După incendiul soldat cu morți și răniți de la Ferma Dacilor, a fost deschis un dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

Incendiul a afectat o singură clădire, cea în care se afla restaurantul de la parter și care avea spații de cazare la mansardă.

Potrivit primelor indicii, flăcările ar fi pornit chiar de la un spațiu de cazare de la mansardă.

Alarma a fost dată la ora 6 dimineața. Construcția era în mare parte din lemn și trestie, motiv pentru care flăcările s-au extins rapid.

La momentul incendiului, în clădire avea loc o petrecere privată, la care participau 26 de persoane.

Potrivit prefectului de Prahova, la complexul turistic Ferma Dacilor - care nu avea autorizație de securitate la incendiu - a fost făcut un control în 2019, în urma căruia autoritățile competente au aplicat mai multe sancțiuni.

Prefectul a spus că nu are detalii în legătură cu sancțiunile, dar presa națională a relatat că acestea au fost simple avertismente.

Un an mai târziu, ar fi fost efectuat un alt control, dar, potrivit prefectului, nu există informații în legătură cu acesta, notează Observator News.

Conducerea Inspectoratului General al Poliției Române a dispus trimiterea unei echipe de specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, pentru a sprijini ancheta penală după incendiul de la pensiunea din Tohani.