500 de neurologi și neurochirurgi se reunesc în Tailanda la Congresul Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară

În perioada 4-5 iulie, în capitala Thailandei, la Bangkok, se va desfășura cea de-a 22-a ediție a Congresului Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară. Manifestarea va reuni, într-un cadru interactiv multidisciplinar, delegații din 15 țări, compuse din peste 500 de neurologi și neurochirurgi, dar și din alte specialități medicale (cercetători științifici de top, medici primari, specialiști și rezidenți) pentru a face un nou și important transfer de expertiză în domeniul neurotraumatologiei și pentru a genera abordări inovative și chiar revoluționare în managementul traumatismelor cranio-cerebrale.

”Complexitatea acestui domeniu medical nu se rezumă doar la un diagnostic precis, un tratament specific și cât mai corect posibil sau la diferitele stadii de recuperare post traumatică, ci mai ales la o atentă și riguroasă monitorizare a pacienților cu traumatisme cranio-cerebrale, pentru că impactul acestora asupra stării de sănătate, pe termen scurt, mediu sau lung, poate declanșa afecțiuni neurologice grave precum demența, sindromul parkinsonian și chiar accidentul vascular cerebral, dar și să reducă brusc sau în timp, rezerva biologică a creierului, fapt ce determină impunerea unor intervenții neurologice precise în a compesa funcțiile cerebrale deteriorate și a stimula regenerarea creierului stimulându-l totodată să se adapteze la leziuni și să recupereze cât mai mult din deficitul creat pentru a-și recăpăta astfel capacitățile funcționale” a declarat prof. dr. Dafin Mureşanu, președinte al Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNR) și al Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) și Secretar General al Academiei Mondiale de Neurotraumatologie Multidisciplinară (AMN).

”De aceea, preocupările permanente ale Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară în ceea ce privește abordarea traumatismelor cranio-cerebrale sunt strâns legate de inovare și de aducerea în aria clinică a celor mai recente descoperiri științifice, de instruire înalt calificată a resursei umane din sfera neurologiei și neurochirurgiei care să fie interconectată la o multidisciplinaritate medicală adecvată unui proces performant de diagnostic, tratament și reabilitare și, totodată, de a crea un cadru extins, la nivel global, în care comunicarea și interactivitatea cu cei mai buni specialiști ai lumii să suplinească rapid și de fiecare dată posibile imprecizii ce pot apărea în tratarea anumitor cazuri complicate” a adăugat prof. dr. Dafin Mureșanu.

Având ca temă principală, ”Perspective multidisciplinare în tratamentul traumatismelor cranio-cerebrale și al complicațiilor acestora”, evenimentul este organizat de către Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară în parteneriat cu The Royal College of Neurosurgeons din Thailanda, Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN), Institutul RoNeuro din Cluj Napoca, sub egida, Federației Mondiale de Neuroreabilitare (WFNR) şi a Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNR).

Conceput în format hibrid, evenimentul pune la dispoziția participanților un program științific complex, dinamic, oferindu-le acestora posibilitatea de a asista atât la cursuri de instruire, dezbateri cu experți, dialoguri pe politici și inițiative globale de sănătate, discuții interactive pe cazuri clinice, cât și la sesiuni academice cu tematici de specialitate (e.g., intervenții farmacologice și non-farmacologice în cazul leziunilor cerebrale, date și indicatori calitativi în neurochirurgie și neurorecuperare post-traumă, perspectiva neuropsihologică în faza de reabilitare post-acută - deficiențe de atenție, anxietatea și depresia, tulburări ale stării de conștiență, rolul neurologilor în tratamentul integrat al leziunilor cerebrale post-traumatice, progrese în diagnosticarea traumatismelor cranio-cerebrale, managementul pacienților în unitățile de urgență, tratamentul pacientului cu politraumă, ghiduri de bune practici clinice în tratarea leziunilor cerebrale severe (chirurgical vs. non-chirurgical în unitațile de terapie intensive etc.).

Academia este constant implicată, alături de alte societăți științifice internaționale, în dezvoltarea ghidurilor clinice în domeniul neurotraumatologiei, neurorecuperării post-traumatisme cranio-cerebrale, oferind modele practice de îngrijire centrată pe pacient, bazată pe dovezi.

Ca organizație internațională de nivel înalt, Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară are drept prioritate majoră promovarea progreselor în domeniul neurotraumatologiei într-o manieră holistică, bazată pe patru piloni: educație, practici clinice, cercetare și inovație, și susținerea dezvoltării domeniului.

În Europa, peste 2,5 milioane de cazuri noi de TCC. În România, peste 60.000

Potrivit statisticilor anuale aproximativ 11 milioane de oameni suferă un traumatism cranio-cerebral (TCC) la nivel mondial, cifra fiind raportată la cazurile spitalizate. În fiecare an, numai în Europa, peste 2,5 milioane de persoane suferă un traumatism cranio-cerebral, dintre care 1 milion necesită internarea în spital, iar aproximativ 70.000 dintre acești pacienți decedează. În România, incidența TCC rămâne în continuare peste media europeană de 300 de cazuri la 100.000 de locuitori, în fiecare an înregistrându-se peste 60.000 de cazuri noi. La nivel mondial, aproximativ 15 milioane de persoane sunt afectate anual de leziuni traumatice, dintre care, peste 10 milioane suferă de un traumatism cranio-cerebral. Accidentele rutiere reprezintă în continuare principala cauză a traumatismelor cranio-cerebrale, Organizația Mondială a Sănătății preconizând că anul viitor, aceste afecțiuni se vor putea defini ca fiind al treilea mare contribuitor la povara globală a bolii și dizabilității, după bolile cardiovasculare și depresie. Conform statisticilor, creșterea incidenței TCC, în lume, are multiple cauze precum : condițiile rutiere nesigure, accentuate de o infrastructură rutieră precară, creșterea alarmantă a numărului de autovehicule, motociclete sau biciclete, a densității populației și în același timp, îmbătrânirea acesteia, dar și creșterea consumului de alcool și al substanțelor interzise, concomitent cu extinderea stărilor conflictuale care generează violenta interpersonală.

În România, numărul cazurilor de traumatisme cranio-cerebrale rămâne în creştere - 300 de cazuri la 100.000 de locuitori, principala cauză fiind accidentele rutiere, 75% dintre persoanele decedate în accidente rutiere au suferit un traumatism cranio-cerebral. Anual, în țara noastă, se înregistrează peste 60.000 de noi cazuri de TCC.