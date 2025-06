Ministrul Agriculturii a calculat prejudiciul adus de firma care crea ploi artificiale

Este vorba despre compania SC Intervenții Active în Atmosferă SA care a câștigat, fără licitație, 80% din contractele pentru aceste activități, în ultimii 15 ani, restul de 20% fiind operate și de Electromecanica – una dintre companiile cu capital de stat, filială Romarm, doar pentru zonele Buzău și Prahova. Ministrul a declarat război total firmei, mai ales după ce reprezentanții acesteia au încercat să lanseze o campanie de denigrare a instituțiilor statului, în primăvara acestui an. Ministrul a declarat, pentru Jurnalul, că va ancheta activitatea acestei firme și va face plângere la DNA, la finalul lunii aprilie, când era spre sfârșitul primului mandat. Imediat după preluarea celui de-al doilea mandat la conducerea Ministerului Agriculturii, Florin Barbu a declarat și care este prejudiciul adus de această companie statului român: 17 milioane de euro pe an.

Jurnalul a dezvăluit, în luna aprilie, care erau punctele de vedere diametral opuse ale ministrului Agriculturii și ale companiei SC Intervenții Active în Atmosferă (IAA) SA, în două articole de investigație. Directorul adjunct al firmei care a câștigat cele mai multe contracte cu bani de la statul român, pentru crearea ploilor artificiale și operarea sistemului antigrindină, explica, pentru Jurnalul, că fără continuitatea acestor contracte, statul va băga firma în faliment, iar agricultura va fi afectată de căderile de grindină.

Este de menționat și faptul că această companie privată a câștigat contracte fără licitație pentru că nu are concurență, operatorul de stat Electromecanica (filială Romarm) neavând suficiente resurse pentru a prelua activitatea din toată țara. Practic, atunci când Guvernul României a acceptat inițial să dea astfel de contracte unei companii private – cu 15 ani în urmă – se știa că nu poate exista concurență, pentru că domeniul de activitate nu este la îndemâna oricui, iar compania s-a dezvoltat pe baza contractelor cu statul român și specialiștii care lucrează în acest domeniu sunt greu de găsit.

Directorul adjunct al firmei a declarat, pentru Jurnalul, că Romarm a refuzat orice formă de colaborare și intervențiile făcute de Electromecanica nu ar fi fost corelate cu cele ale IAA niciodată, riscându-se astfel ca unele intervenții experimentale în atmosferă să dea rezultate nedorite – pentru că și grindina poate fi creată printr-o astfel de operațiune greșită sau scăpată de sub control.

Directorul adjunct al companiei SC Intervenții Active în Atmosferă SA, Doru Dorian Popescu, a explicat, pentru Jurnalul, că în Dubai și în alte țări unde s-au produs fenomene meteo extreme care au provocat pagube uriașe s-a acționat incorect în folosirea tehnologiei, iar utilizarea neadecvată a acestor sisteme poate produce dezastre. Acesta a mai explicat că operațiunile de până acum au fost monitorizate și s-a transmis către Ministerul Agriculturii documentația, încă din luna februarie, pentru omologare, dar ministrul nu a luat-o în considerare.

Pe de altă parte, nicio instituție a statului român nu s-a ocupat de monitorizare și de verificarea eventualelor greșeli ale intervențiilor experimentale din ultimii ani și nicio instituție nu are în atribuții verificarea unor eventuale intervenții neautorizate în atmosferă.

Presiuni pentru campania agricolă de primăvară

În timp ce IAA a cerut, în repetate rânduri, ca statul să deblocheze contractele de anul acesta pentru intervenții active în atmosferă, în campania agricolă de primăvară – ploi artificiale și sistemul antigrindină – ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a opus vehement, motivând prin faptul că statul a plătit sume nejustificate, în ultimii 15 ani, iar rachetele antigrindină nici măcar nu sunt omologate. La finalul lunii aprilie, ministrul declara, pentru Jurnalul, că a cerut o anchetă extinsă în legătură cu aceste contracte, inclusiv de la Curtea de Conturi, iar după ce va calcula prejudiciul adus de compania privată statului român, va face plângere împotriva acesteia, la DNA.

Recent, ministrul Barbu, care conduce în continuare Ministerul Agriculturii, fiind unul dintre cei păstrați în actualul guvern, a declarat, pentru Antena 3 CNN, care este valoarea prejudiciului: 17 milioane de euro pe an. Ministrul a mai spus că în toți acești ani sistemul a fost folosit fără un studiu de impact asupra mediului, iar valoarea totală a contractelor plătite de stat pentru crearea ploilor artificiale și antigrindină se ridica la 43 de milioane de euro pe an, fără licitație.

În urma verificărilor pe care le-a făcut, ministrul a constatat că punctele de lansare pentru intervențiile în atmosferă au fost finanțate cu sume uriașe, nejustificate - de la 36.000 de lei, cât ar fi însemnat plata cu salariul minim a cel mult 9 angajați pentru fiecare punct de lansare, până la 223.000 de lei. Adică o diferență de 17 milioane de euro încasată anual pentru 99 de puncte de lansare.

Corpul de control a găsit cheltuieli nejustificate

Florin Barbu a trimis Corpul de control să verifice activitatea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (AASNACP) care a administrat aceste contracte și l-a demis pe directorul acesteia, Adrian Savu, după ce Antena 3 CNN a dezvăluit faptul că autoritatea are 60 de angajați și zero activitate, iar salariul net al directorului este de 12.000 de lei pe lună. Corpul de control al ministrului a mai constatat că jumătate din operațiuni ar fi nejustificate.

Ministrul mai spune că alte țări europene au renunțat la rachetele antigrindină, iar România, Bulgaria și Republica Moldova sunt printre ultimele țări care mai folosesc acest sistem foarte scump și cu rezultate incerte. Celelalte țări au renunțat la folosirea lor, tocmai pentru că au constatat că dăunau grav mediului. Astfel de concluzii ar fi trebuit să apară în urma unui studiu de impact asupra mediului, dar acesta nu s-a făcut în cei 15 ani în care contractele au fost semnate în continuare, pentru a susține activitatea celor doi operatori – IAA și Electromecanica.

Tot la finalul lunii aprilie, când Jurnalul făcea dezvăluiri în legătură cu ancheta pe care o începuse Florin Barbu și războiul total dintre acesta și firma care produce ploi artificiale, ministrul Agriculturii declara, în exclusivitate pentru Jurnalul, că după ce se va finaliza cercetarea penală în acest caz și se va face un studiu de impact asupra mediului, doar statul român se va ocupa de ploi artificiale și de sistemul antigrindină, urmând să depună un proiect de lege pentru a elimina orice posibilitate ca o firmă privată să mai facă astfel de intervenții în atmosferă în România. Ministrul a mai declarat, pentru Jurnalul, că România a cheltuit doar anul trecut 68 de milioane de lei pentru Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. Conform calculelor estimative pe care le-au făcut specialiștii din Ministerul Agriculturii, sumele alocate Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor s-ar reduce la jumătate, în urma acestor modificări.

Fermierii au cerut oprirea rachetelor

Ministrul Agriculturii, Florin Ionuț Barbu, a oprit deschiderea sezonului de ploi artificiale și operațiuni antigrindină care ar fi trebuit să înceapă pe 15 aprilie, în același timp cu intervențiile active în atmosferă ale țărilor din jur. Ministrul Barbu a declarat, pentru Jurnalul, că nu se justifică aceste intervenții care nu sunt nici omologate, iar pentru a le continua, va dispune mai întâi o serie lungă de analize ale rezultatelor din ultimii ani, dar și de controale, inclusiv de la Corpul de Control al Premierului și de la Curtea de Conturi.

„Solicitarea a fost din partea fermierilor. Se încearcă presiuni pe mine, pentru că nu a avut nimeni curaj să-i oprească până acum. În primul rând, noi nu avem nici certificare, nici omologare pentru așa ceva. Eu nu spun să renunțăm la ele, dar îmi doresc să știe toată lumea ce se întâmplă. Nu se pot arunca sute de milioane de euro pe niște rachete pe care ei le trag fără să vedem exact care sunt efectele acestor intervenții. Societatea care face intervențiile active în atmosferă nu mai are niciun contract cu statul, în acest moment. Mai au doar un contract pe pază. În continuare nu va mai face aceste operațiuni decât statul român”, a explicat ministrul, pentru Jurnalul.

Siguranța națională

Pe de altă parte, intervențiile active în atmosferă țin și de siguranța națională, pentru că operațiunile nejustificate sau neautorizate pot crea foarte multe pagube, atât în agricultură și în turism, cât și în viața de zi cu zi a românilor – inclusiv grindină și inundații.

Dosar penal și schimbare de legislație

Ministrul a gândit modificarea legislației astfel încât să fie angajați specialiști la Ministerul Agriculturii și la Sistemul național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, pentru a gestiona acest sistem.

În total, România are 8 unități de comandă în toată țara, fiecare având mai multe puncte de tragere. Circa 80% din operațiuni au fost făcute până acum de compania privată SC Intervenții Active în Atmosferă SA care a operat pe 6 din cele 8 unități. În afară de firma privată care face intervențiile active în atmosferă, prin contracte cu statul român, al doilea operator este Electromecanica, companie cu capital de stat, filială Romarm, care acum face intervenții în zonele Buzău și Prahova.

„Când vom termina de omologat, lansările se vor face de către angajați ai Ministerului Agriculturii și ai Sistemului Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. Eu am o responsabilitate și îmi fac datoria. În cel mult două luni se va intra în normalitate. Eu aș vrea să văd studiul de mediu din zonele în care se trăgeau 56 de rachete în 30 de minute și se pare că acolo ploaia nu mai cădea deloc, iar după ce nu s-au mai tras aceste rachete au crescut cantitățile de precipitații, fără să se producă pagube în agricultură din cauza grindinei. În plus, în anumite perioade ale anului au fost zone în care s-a tras cu rachetele și s-a produs și grindină. Eu nu mai vreau să văd statul român cum este căpușat. Noi dăm 3.000-5.000 de euro pe fiecare lansare de rachetă. Toți banii se duceau în prestarea de servicii și pe rachete. Încă avem pe stoc 5.700 de rachete pe care le vom redistribui pe fiecare unitate. Aveau contracte de zeci de mii de rachete. Eu nu am înțeles acest lucru. A fost o bătaie de joc pe banul public. Peste jumătate din totalul fermierilor din zonele în care sunt amplasate aceste sisteme au semnat pentru a se opri această activitate, pentru că le afectează culturile”, a mai explicat ministrul Barbu.

Una dintre soluțiile găsite de ministru ar fi înlocuirea unei părți a intervențiilor cu rachete de generatoare la sol care consumă foarte puține resurse și sunt mult mai ieftine. Astfel de generatoare vor fi achiziționate de Sistemul Național Antigrindină, din fonduri europene, procedura fiind deja în derulare acum.

Au vrut să creeze mai multe precipitații

SC Intervenții Active în Atmosferă SA, firma privată care operează intervențiile active în atmosferă în țara noastră, a mai făcut și experimente unice în lume, pe care le prezintă la conferințele internaționale, dar a încercat și să obțină modificări ale legislației astfel încât să crească prin ploi artificiale cantitatea de precipitații, în contracte cu alte companii private care au activitate în agricultură sau cu Hidroelectrica, pentru a produce apa necesare în acumulările bazinale, pe timp de secetă. Statul român a refuzat ambele propuneri.

„Noi am încercat să facem niște teste, în fiecare an, pentru a crește cantitatea de apă, pentru că se pune problema resursei de apă în toate țările. Pe plan mondial, nimeni nu s-a gândit la așa ceva. În anumite condiții ai șansa să produci ploaia, dar nu orice nor e purtător de apă. Singurii specialiști care au adus tehnologii și radare și au investit foarte mulți bani suntem noi. Noi am arătat cu ce ne ocupăm. Domnul ministru a blocat omologarea care se află la cabinetul dânsului și o ține în sertar. Nu semnează, deși există toată documentația, din luna februarie”, a declarat, pentru Jurnalul, directorul adjunct al companiei, Doru Dorian Popescu.

