Vasile Bănescu: M-am cutremurat când am auzit că unii antivacciniști din rândul clerului spun că vaccinul cel mai bun e Sfânta Împărtășanie

A te vaccina e un act de elementar bun simț dacă te-ai informat, spune Vasile Bănescu. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei vorbește despre o greșeală din campanie, dar și despre o afirmație care l-a „cutremurat”. Preotul catolic Francisc Doboș adaugă că s-a vaccinat și dă exemplul Sfântului Scaun.

Invitați la Digi24, Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, și preotul romano-catolic Francisc Doboș au vorbit despre vaccin, scrie Mediafax

Vasile Bănescu a fost întrebat, în contextul soluției prezentate de autorități, respectiv că nu putem reveni la viața normală decât dacă ne vaccinăm, dacă există vreo altă cale decât vaccinarea pentru a ne recăpăta viețile.

„Doar atât: mai există calea naturală a contaminării și imunizării prin îmbolnăvire. Nimeni însă nu cred că optează în mod rațional pentru asta. În paralel cu acest aspect funcționează și acea teamă de niște vaccinuri apărute foarte repede, o teamă care s-a instalat în mintea multor oameni care, firește, nu au făcut nici efortul să se informeze din surse înalte - nu au acces la ele o mare majoritate, e limpede -. Acest lucru cred că a contribuit la întreținerea unei rezerve pe care poate prea mulți și-au luat-o față de problema vaccinului”, a răspuns Vasile Bănescu.

În completare, preotul catolic Francisc Doboș a spus: „Eu m-am vaccinat. Nu pot să dau mărturie decât despre ceea ce fac. Noi nu predicăm un vaccin, noi Îl predicăm pe Cristos, mort și înviat. Cristos mort și înviat în viețile noastre. În acest an de frică nu putem să nu citim Sfânta Scriptură, misterul morții și Învierii lui Cristos în afara istoriei noastre acum, pentru că acum trebuie să Se întrupeze. Eu nu pot să dau altă mărturie decât cea a Bisericii catolice - împreună cu biserica ortodoxă -, dar aici fac apel la exemplul Sfântului Părinte. Evident că pentru mulți erau probleme care se ridicau referitor la moralitatea vaccinurilor: cum sunt ele făcute. Aici comisiile de bioetică ale Sfântului Scaun ne-au asigurat că nu sunt probleme de ordin moral în a ne vaccina. Nu predicăm un vaccin, dar predicăm această apropiere de Cristos, adică Învierea Lui din morți în viața noastră. Să nu mai trăim cuprinși de frică, de frica pandemiei, care să ne învrăjbească, să ne pună pe unii împotriva celorlalți, pentru că ce am văzut în ultima perioadă, această învrăjbire foarte mare care nu duce la bună înțelegere. Nu am nimic cu cei care nu vor să se vaccineze”.

În ce privește poziția oficială a Patriarhiei în privința vaccinării, Vasile Bănescu spune că atunci când vorbim despre un vaccin, mai ales în pandemie, vorbim despre „un lucru absolut elementar”: „De aceea, a te vaccina nu este un act de eroism, e un act de elementar bun simț dacă te informezi și afli niște lucruri de la niște specialiști în legătură cu acest vaccin. Biserica ortodoxă a fost permanent favorabilă actului de vaccinare, chiar și înainte de pandemie. Vaccinarea este un reper de aur în istoria medicinei”.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române afirmă că, dincolo de acest aspect, s-a creat o discuție a implicării cultelor religioase în campania de vaccinare: „Aici mi s-a părut că există un deficit de comunicare din partea celor care au solicitat, aș spune, sprijinul cultelor religioase, pentru că oamenii înțeleg prin asta un semn de invitare la supunerea cultelor religioase unei presiuni din partea statului care apelează la ele pentru a promova niște vaccinuri, ori lucrurile nu stau așa. Una este campania de vaccinare în care nu au onoarea și căderea să se implice decât oameni care chiar au ceva de spus pe tema vaccinului și a conținutului actului de vaccinare și alta este un act elementar necesar, aș spune salvator, de informare, în care se pot implica reprezentanți ai cultelor invitând la informare, pentru că informarea reală contracarează dezastrul posibil al unei dezinformări. Așadar biserica nu are cum să fie implicată într-o campanie de vaccinare, ci în promovarea unui act de informare”.

Întrebat dacă recomandă ca la sfârșitul slujbelor preoții să îi îndemne pe enoriași să se vaccineze, Vasile Bănescu răspunde că nu crede că mesajul poate fi formulat astfel: „Unii pot să o facă și nimeni nu le spune nimic. Cred că ar trebui să spunem că este absolut necesar să ne informăm din surse creditate de specialiști. Cred că ar trebui ca un preot să spună , pentru că informația care are credibilitate în fața unui om nu va fi informația lipsită de consistență venită din partea unui cleric. Dacă credinciosul îl întreabă pe preot preotul nu va ști să răspundă până la capăt în legătură cu lucruri de amănunt, dar invitarea la informare cred că e salvatoare”.

„Aveam în minte un joc nefericit total de cuvinte pe care îl fac unii, declarați zgomotos antivacciniști, din rândul clerului, oameni care spun că nu ne trebuie vaccin pentru că vaccinul autentic și cel mai bun este Sfânta Împărtășanie. Când am auzit asta să știți că realmente m-am cutremurat. Nu pentru că Sfânta Împărtășanie nu ar fi lucrul cel mai sfânt din viața noastră, ci pentru că e comparat trupul și sângele lui Cristos cu un vaccin. Mi se pare că acești oameni nu doar că se înșeală profund, dar comit, fără să își dea seama probabil, un fel de sacrilegiu. Este total nedrept să arunci în spațiul public astfel de cuvinte, comparând un act medical cu un act prin excelență spiritual, amestecându-le și trăgând concluzia tu, ca înțelept autoimprovizat, că ai găsit leacul la orice și că nu ai nevoie de nimic altceva. Vreau să spun prin asta că se confundă planurile cu un preț nefiresc și dureros. Sfera credinței și sfera rațiunii, deși nu sunt în adversitate, sunt sfere diferite. Am vrut să menționez asta pentru că mi se pare că un astfel de mesaj i-a demobilizat pe foarte mulți oameni credincioși, a fracturat un dialog firesc între oamenii credincioși și oamenii din sfera științifică. Acest conflict este fals și închid prin a spune că acest conflict este ireductibil doar când e vorba de două credințe încremenite”, adaugă Bănescu.