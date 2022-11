Cum a fost o româncă răsplătită de o familie de ucraineni, după ce aceasta i-a cazat în propria locuință. Femeia a apelat la poliție

Românca povestește pe pagina de Facebook, cum le-a pus la dispoziție toate condițiile, pentru ca șederea lor să fie cât mai comodă și cum i-a fost răsplatită bunătatea.

„Sa va povestesc ce am pățit eu cu o familie de ucrainieni formată din 6 membrii (2 Adulți și 4 copii).

I am cazat într-un apartament tip duplex cu absolut toate utilitățile si dotările necesare, exceptând cablu TV și internet. După o perioada de ședere, am fost întrebata dacă le aloc cei 20 lei/zi, desigur le am zis ca încă nu au intrat banii și ca atunci când vor intra am sa ii anunț. La scurt timp după aceea, primesc un mesaj cum ca ei părăsesc locuința și ca vor să lase undeva oriunde cheia.

Bun, ii explic, ca in următoarele 2 zile am drum la București si vin la apartament sa preiau cheia și apartamentul pentru a verifica ca este totul Ok. A doua zi, SURPRIZA, eram blocată peste tot. Ii scriu într-un final după numărul altcuiva, o întreb de ce m a blocat si ca nu e normal așa ceva la care ea îmi răspunde ca îmi va da cheia când am sa ii dau cei 20 lei/ zi, ca nu sunt onesta. M-a aburit ca lasă cheia la cineva de la centru din Gara de Nord, din nou SURPRIZA, nu a lăsat nimănui cheia.

Mâine ma duc la poliție pentru a intra in locuința mea, in prezenta unui organ competent, am sa va las continuarea cu ceea ce am găsit in apartament.

Prin acestă postare, romanca trage un semnal de arma:„Evitați astfel de oameni, pun monopol pe tot și nu sunt de buna credință.Las poze cu apartamentul, dat fiind ca au zis ca pleacă altundeva pt ca doresc condiții mai bune”, a încheiat românca.

