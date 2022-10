Cum s-a văzut eclipsa parțială de soare din România și în lume?

Fenomenul a fost observat de pe tot teritoriul țării noastre, acoperirea Soarelui fiind între 33 și 44%. Zonele în care acoperirea a fost cea mai mare s-a aflat în nord-estul țării, cu acoperire de 44%, notează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Următoarea eclipsă parțială de soare va vizibilă din România va avea loc în 2027.

Here's a look at Tuesday's partial solar eclipse that was visible from Europe, northern Africa, the Middle East and Asia. At its most striking, it looked like a chubby, orange crescent moon. https://t.co/iAfd3YVw6h pic.twitter.com/YMHQH3dQgP