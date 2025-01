Dosarul Diamantelor: Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a scăpat de închisoare

Iniţial, Daniel Tudorache primise la instanţa de fond o condamnare de trei ani şi şase luni de închisoare cu executare, însă la judecarea apelului, un complet de cinci judecători de la Înalta Curte a anulat decizia şi a dispus o pedeapsă de trei ani cu suspendare.



"Admite apelul formulat de inculpatul Tudorache Daniel împotriva sentinţei nr. 369 din data de 17 iulie 2024, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală, desfiinţează, în parte, hotărârea atacată, doar în ceea ce priveşte individualizarea pedepsei şi a modalităţii de executare şi, în rejudecare: reduce cuantumul pedepsei aplicate inculpatului Tudorache Daniel pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, sub forma participaţiei penale a complicităţii, de la 3 ani şi 6 luni închisoare, la 3 ani închisoare. În baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Tudorache Daniel pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani. Obligă inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile în cadrul Administraţiei Domeniului Public Bucureşti - Sector 1 sau în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sector 1. Definitivă", se arată în decizia instanţei.



În acelaşi dosar, judecătorii au menţinut decizia primei instanţe de achitare a fostei soţii a primarului, Constanţa Adina Tudorache, judecată pentru pentru complicitate la spălare de bani.



La începutul lunii martie 2022, Daniel Tudorache a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălarea banilor, fiind plasat sub control judiciar pe cauţiune cu o valoare de 1.000.000 euro.



În acelaşi dosar, fosta soţie a edilului a fost acuzată de complicitate la spălarea banilor.



Între timp, cel care ar fi intermediat mita pentru fostul primar, Ion Niţă, a fost judecat separat şi condamnat definitiv la 9 ani şi două luni închisoare pentru trafic de influenţă.



Este vorba despre "Dosarul diamantelor", intitulat astfel după ce în locuinţa lui Daniel Tudorache au fost găsite sute de bijuterii şi pietre preţioase cu o valoare de peste 9 milioane lei.



Conform DNA, în perioada septembrie 2016 - mai 2017, Ion Niţă, persoană aflată în anturajul lui Daniel Tudorache, la acel moment primarul Sectorului 1, ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea unui contract de servicii pe care societatea acestuia îl avea cu o instituţie aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1, iar, în schimbul banilor, Niţă se angaja să intervină, atât în mod direct, cât şi prin intermediul lui Tudorache, la funcţionarii responsabili, astfel încât contractul să se desfăşoare în bune condiţii - plata la timp a facturilor şi actualizarea tarifelor.



"În schimbul traficării influenţei, persoana aflată în anturajul primarului ar fi primit suma totală de 105.000 lei în numerar, precum şi suma de 8.640 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparţinând traficantului de influenţă", menţionează anchetatorii.



Ion Niţă ar fi fost sprijinit de Daniel Tudorache. Cu prilejul a două întâlniri, din zilele de 19 septembrie 2016 şi 7 februarie 2017, desfăşurate în biroul din cadrul Primăriei Sectorului 1, acesta i-ar fi întărit omului de afaceri convingerea că solicitantul comisionului ar fi trimisul său şi că trebuie să ţină legătura cu acesta pentru buna desfăşurare a contractului. În acest mod, Daniel Tudorache ar fi confirmat caracterul real al influenţei, arată DNA.



De altfel, spun procurorii, din datele cauzei ar reieşi că Daniel Tudorache ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de Ion Niţă.



Într-un context separat, afirmă procurorii, în perioada aprilie - iunie 2018, Ion Niţă ar fi pretins de la acelaşi om de afaceri un comision de 10% din valoarea unui contract de servicii încheiat la data de 27 aprilie 2018 cu o instituţie aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1.



În schimb, Niţă se angaja să îşi exercite influenţa asupra funcţionarilor responsabili, atât direct, cât şi prin intermediul primarului, pentru a asigura câştigarea şi buna desfăşurare a contractului. La data de 12 iunie 2018, în baza solicitării, Ion Niţă ar fi primit în numerar suma totală de 5.000 lei, disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă.



La locuinţa lui Tudorache procurorii au găsit 258 de obiecte (bijuterii şi pietre preţioase) cu o valoare totală de 9.784.295 lei şi sumele de 11.210 euro şi 4.235 dolari.

