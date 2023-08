Declarațiile criminalei. Loredana a povestit, cu amănunte cutremurătoare, cum a ucis-o pe Alina, în hotelul din Mangalia: Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o.

Potrivit Antena 3 CNN, Loredana, fata care și-a ucis cea mai bună prietenă a fost brutal de sinceră în timpul audierilor.

Ea le-a spus anchetatorilor că după crimă, a făcut curățenie în cameră ca să șteargă urmele de sânge de pe mochetă și de pe perete.

"Am mai avut niște discuții contradictorii cu Alina legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel”, a declarat Loredana, la audieri.

După care, ea a continuat: "Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur.

Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o.

Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea”, a mai spus Loredana.

Loredana a spus că a recunoscut fapta pentru că a văzut în filme că dacă recunoaște, primește pedeapsa mai mica:

"După ce am înjunghiat-o, Alinei îi curgea sânge din gură și din rana făcută cu cutitul, horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mâna la gură să nu se audă în celelalte camere.

A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat, timp în care m-a zgâriat pe mână și pe gât și chiar și pe spate.

Camera în care locuiam are numărul 111. Menționez că în cameră s-a murdărit de sânge așternutul de pe patul ei, mocheta și salteaua.

După ce a decedat, am luat valiza Alinei, am scos hainele ei, întrucât avea bagajul deja făcut și cu greu am introdus-o în valiză.

Am luat valiza și am ieșit din hotel pe la ieșirea din spate și am folosit liftul ca să cobor.

Am stat câteva minute în afara hotelului să îmi revin și am decis să chem un taxi, dar nu eram decisă unde să merg.

Am găsit un taxi pe internet și taximetristul m-a întrebat în mod repetat ce am în valiza, timp în care a venit și un coleg de muncă pe nume Vali, căruia i-am zis că plec acasă.

Acesta m-a ajutat să pun valiza în portbagajul taxiului, după care Vali a plecat.

M-am urcat în taxi, în dreapta față și i-am spus taximetristului că vreau să merg la bancomat și că ulterior mă voi decide unde merg.

Eu nu eram murdară pe haine deoarece mă schimbasem în cameră.

Taximetristul a observat că am vânătăi pe față și pe gât însă eu i-am zis ca m-am lovit la muncă.

Am plecat spre bancomat și taximetristul m-a dus la un bancomat BRD, din câte îmi amintesc, și cred că am scos 2.000 lei și am revenit în taxi cerându-i taximetristului să mă ducă în Vaslui.

Acesta a refuzat și a întrebat un alt coleg dacă dorește să mă ducă și acesta a răspuns afirmativ solicitându-mi pentru acest serviciu 1.500 lei.

Până să ne întâlnim cu taximetristul care trebuia să mă ducă la Vaslui eu m-am răzgândit și i-am solicitat taximetristului să mă ducă de unde m-a luat.

Pe drum m-am gândit că ar fi mai bine să mă lase în parcul din apropiere, pe unde treceam și a fost de acord.

Probabil pentru că păream derutată, taximetristul m-a întrebat dacă are cine să mă ia, însă la insistentele mele, acesta m-a lăsat în pace.

După ce a oprit taximetrul, taximetristul m-a ajutat să dau jos valiza din portbagaj și m-a tot întrebat ce am în valiză deoarece era foarte grea.

I-am răspuns ca am haine și rechizite pentru școală.

Taximetristul m-a crezut și a plecat. Pentru cursă i-am dat taximetristului 200 de lei deși valoarea cursei era de 20 de lei.

Am mai stat câteva minute, m-am uitat în jur să văd dacă sunt camere de filmat sau persoane care m-ar putea vedea și întrucât nu era nimeni m-am apropiat de prima bancă și am abandonat trupul Elenei sub această bancă.

Am încercat să o pun pe bancă dar era grea și nu am putut. Am luat valiza cu mine și am plecat la hotelul unde eram cazată.

Menționez că eram îmbrăcată cu un hanorac cu mai multe culori deschise, cu gluga pe cap, pantaloni negri și pantofi sport negri.

M-am deplasat pe jos până la hotelul unde eram cazată și am început să fac curățenie în cameră, ștergând urmele de sânge de pe mochetă și de pe perete și am luat lenjeria și hainele murdare de sânge și le-am pus într-un sac de plastic, gen sac de pubelă de culoare albastru.

Acest sac l-am dus dimineață in jurul orei 10 in tomberonul hotelului.

Cuțitul îl pusesem sub salteaua patului meu, iar după ce am dus sacul mai sus menționat mi-am amintit și de cuțit, l-am luat și l-am ambalat într-un sac din plastic de culoare galbenă pentru găleata de gunoi și l-am dus la ghena hotelului Narcis.

Elena era îmbrăcată cu o bluza roz și pantaloni scurți tip colanți roz cu bleu.

Știu că Elena avea un tatuaj temporar pe una dintre mâini, dar nu îmi amintesc pe care anume. Am observat tatuajul când am pus-o in valiză.

În jurul orei 10.00 am mers la serviciu, în hotelul Narcis.

Menționez ca am apucat să stau o ora în pat, dar nu am reușit să dorm.

În timp ce mă aflam la serviciu, in jurul orei 15.00 a venit un echipaj de Poliție care m-a preluat și condus la sediul Poliției Municipale Mangalia, unde am fost întrebată de unde provin leziunile pe are pe am.

Inițial am spus că am căzut însă ulterior am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme faptul că dacă recunoști fapta săvârșită primești o pedeapsă redusă", a spus Loredana la audieri.