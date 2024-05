Designerul Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer de prostată

"Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată", a precizat Mihai Albu, joi, pe pagina sa de Facebook.

Celebrul designer spune că i-a fost extirpată prostata.

"A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali, intervenție chirurgicală realizată de Conf. Dr. Gîngu si echipa sa la Spitalul SANADOR, cărora le mulţumesc pentru profesionalism şi implicare.

Încă mă aflu in perioada de convalescență permanent monitorizat de echipa chirurgicală, iar progresele se văd de la o zi la alta".

Mihai Albu transmite că este extrem de important să nu ignorați evaluările medicale periodice pentru că vă pot salva viaţa.

"Voi lăsa timpul să-mi vindece rănile, chiar mă așteaptă multe creații spectaculoase", mai scrie el.

