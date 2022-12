Dorin Cocoș și foștii șefi din ANRP scapă de închisoare. Tunurile imobiliare s-au prescris!

Instanța a încetat procesul penal față de inculpații Crinuţa Nicoleta Dumitrean (fost președinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și al Comisiei Centrale de Despăgubiri), Diacomatu Sergiu Ionuţ și Gheorghe Stelian sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, respectiv, sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.



Curtea a constatat că inculpata Dumitrean Crinuţa Nicoleta a fost reţinută, arestată preventiv și arestată la domiciliu de la 24.11.2014 la 12.06.2015.



De asemenea, magistrații au încetat procesul penal față de inculpatul Cocoş Dorin, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influenţă, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.



„Menţine dispoziţia de confiscare specială, de la inculpatul Cocoş Dorin, a sumei de 10.000.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR la data executării măsurii. Constată că inculpatul a fost reţinut în data de 29.01.2015 şi arestat preventiv şi la domiciliu în perioada 30.01.2015 la 21.06.2015“



„Obligă pe inculpatul Nuţiu Emil, în solidar cu inculpaţii Dumitrean Crinuţa-Nicoleta, Diacomatu Sergiu Ionuţ şi Gheorghe Stelian, la plata sumei de 218.353.075 lei, cu titlu de despăgubiri civile, actualizată în funcţie de indicele de inflaţie, de la data emiterii titlurilor de conversie nr.1051/20.05.2011, nr.1052/20.05.2011, nr.1372/24.05.2011, nr.1379/24.05.2011 şi până la achitarea integrală a sumei, precum şi la plata dobânzii legale penalizatoare aferentă sumei stabilită cu titlu de despăgubiri, calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la achitarea integrală a acestei sume“, conform minutei.

