Droguri găsite într-o mașină în care se afla și o copilă de 8 ani

„Marți seara, în jurul orei 23.45, polițiști din cadrul Secției 4 Poliție, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au procedat la oprirea unui autovehicul, pe o stradă, din Sectorul 1. În urma verificărilor, s-a stabilit faptul că în interiorul autovehicului se aflau patru persoane, respectiv, doi bărbați, unul dintre ei fiind conducătorul autoturismului în cauză, o femeie și o minoră, în vârstă de 8 ani. Totodată, în urma efectuării controlului corporal și al controlului autoturismului au fost găsite, atât asupra conducătorului auto și asupra femeii, cât și în interiorul mașinii pliculețe ce conțineau substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv, un pistol tip airsoft și mai multe bile”, potrivit Poliției Capitalei.

De asemenea, s-a procedat la testarea alcooltest și drugtest a șoferului, rezultând indicii cu privire la posibila prezență în organism a substanțelor psihoactive. Ulterior, șoferul a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea recoltării de probe biologice.

Totodată, polițiști din cadrul Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au ridicat pistolul menționat și bilele aferente, în vederea continuării cercetărilor.

Cu privire la substanțele interzise de lege, depistate asupra persoanelor în cauză, acestea au fost ridicate și sigilate de către polițiști, cazul fiind preluat de către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

