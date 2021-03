Drulă, despre protestul de la metrou: Cer scuze bucureștenilor pentru că au trecut prin acest eveniment/ Mizele protestului sunt altele - spațiile comerciale

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, le-a cerut scuze bucureștenilor că au trecut prin evenimentul de azi, legat de blocarea metroului în urma unui protest spontan.

„Cer scuze bucureștenilor pentru că au trecut prin acest eveniment. Le cer scuze și pentru că 20 de miniștri au lăsat un buboi la metrou, o mafie. Cât sunt eu aici nu voi lăsa niciun centimetru. Asta e o mafie. Liderul de cartel Ion Rădoi a decis că bucureștenii nu contează, ci conteaz doar banii. Rădoi, s-a terminat, ceea ce ai făcut zeci de ani nu mai merge. Ai dat un oraș peste cap. Unde vă credeți? Nu vă mai merge. Am depus plângere penală și am încredere că justiția își va face datoria. Metrorex evaluează pagubele, sunt milioane de lei, se vor îndrepta împotriva responsabililor. Autoritățile de ordine publică să-și facă datoria, numai ei pot debloca șinele de acești ilegaliști.”, a declarat Cătălin Drulă, în cadrul unei declarații de presă, vineri.

De asemenea, acesta a precizat că nu a fost redus niciun salariu la Metrorex, iar mizele protestului sunt legate de spațiile comerciale de la metrou.

„Nu a fost dat nimeni afară de la metrou, nu a fost redus niciun salariu. Mizele protestului sunt altele – cartelul, spațiile comerciale ocupate fără drept. Pe acest subiect nu avem ce dialoga. Pentru subiecte de interes, pentru angajați, da, dar doar după ce repornește metroul. Acum metroul nu circulă. Acolo e o acțiune ilegală, nu e grevă declarată, autoritățile de ordine publică să-și facă datoria. Avem autorități responsabile și sunt convins că vor acționa, dacă oamenii nu renunță la această măsură abuzivă. Nu e proprietatea domnului Rădoi, statul nu va mai da niciun pas în spate în fața mafiei. Sunt peste 5.000 de angajați Metrorex, numai câteva sute au fost implicați în protest. Cer autorităților responsabile cu ordinea publică să restabilim circulația metroului. Am discutat și cu domnii Bode și Cîțu. Am susținere. Am fpcut apel către ei (n.r. angajații care protestează) să renunțe. Nu are rost să te duci la pușcărie pentru Rădoi. Raportul Corpului de Control e public, sunt nenumărate ilegalități, inclusiv privind negocierea contractului colectiv de muncă. S-au majorat salariile cu 18% pe vreme de pandemie. Unele ilegalități țin de DNA, altele de Curtea de Conturi. Este domeniu public, vom restabili legalitatea (n.r. în legătură cu spațiile comerciale de la metrou). De trei ani contractul e expirat, firma sindicatului încasează ilegal chiria. Această problemă e aruncată de toți miniștrii ca pe un cartof fierbinte. Acolo e imperiul lui Rădoi, toți miniștrii au închis ochii la aceste ilegalități. Sper să revenim de urgență la circulația metroului. Dacă nu, autoritățile îndrepățite să ia măsuri. Nu e atributul meu să organizez intervenții în forță.”, a mai declarat Cătălin Drulă.