DSP Alba solicită 71 de paturi în plus și creșterea capacității la ATI pe secția COVID

DSP Alba solicită 71 de paturi pentru tratarea pacienților COVID în spitalele din județ și creșterea capacității la Terapie Intensivă pe secția COVID.

În prezent, există 330 de locuri pentru pacienții depistați cu coronavirus, din care 20 de paturi sunt la ATI.

Cele 71 de locuri noi vor fi repartizate astfel: 20 de paturi vor fi înființate la Spitalul Orășenesc Câmpeni; 11 paturi în plus la Spitalul Orășenesc Cugir (total 35); 20 de paturi în plus la Spitalul Municipal Blaj (în total 46); 10 paturi în plus la Spitalul Orășenesc Abrud (în total 30); 5 paturi în plus la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud (în total 45); 5 paturi în plus la Spitalul Municipal Sebeș (în total 28).

Acestea se adaugă celor existente la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia unde, la secția Infecțioase, funcționează 45 de paturi COVID, în timp ce la Spitalul Municipal Aiud – spital suport COVID există 150 de paturi destinate pacienților pozitivi, din care 20 de paturi ATI COVID.

„Niciun pacient din județ, fie el pozitiv COVID sau non-COVID nu va rămâne fără asistență medicală corespunzătoare. Asigurăm locuitorii județului că suplimentarea paturilor pentru tratarea pacienților COVID nu va afecta actul medical în ceea ce privește pacienții non-COVID. În ceea ce privește locurile la secția ATI COVID a Spitalului Municipal Aiud desemnat spital suport, în prezent există o presiune foarte mare pe medicii anesteziști dar prin detașarea unor medici din alte zone se va crea posibilitatea suplimentării paturilor ATI COVID cu până la 10. La momentul actual există dotările necesare, factorul uman fiind însă insuficient pentru a face față suplimentării cu 50% față de locurile actuale ATI COVID”, a spus Alexandru SINEA, director executiv DSP Alba, în cadrul unei videoconferințe la care au participat reprezentanți ai tuturor spitalelor din județ.

Un număr de 14 localități din județul Alba se află în scenariul roșu, cu o incidență de peste 3 cazuri la mia de locuitori.