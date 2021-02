Dumitru Dragomir susține că s-a infectat cu coronavirus, deși se vaccinase contra COVID-19

Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, susţine că s-a infectat cu coronavirus, deși se vaccinase contra COVID-19, a anunțat Antena3.

Dragomir a mai precizat că nu are niciun fel de simptome, iar infectarea a descoperit-o la un test PCR, potrivit prosport.ro.

"Da, este adevărat că sunt în carantină. Am făcut un test și a ieșit negativ, iar apoi am făcut un test PCR și am ieșit pozitiv. Practic, am COVID.

Mă simt bine, nu am niciun simptom. Nu am nici pe dracu`, dar respect regulile. Nu mai știu ce să cred.

Eu am făcut și vaccinul… Acum, aștept rezultatele unui alt test, mi-am mai făcut unul, ca să fiu sută la sută sigur… Vom vedea ce va fi", a declarat Dumitru Dragomir.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.415 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).

Până sâmbătă, 13 februarie, 19.325 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.915. Dintre acestea, 969 sunt internate la ATI.