Electrica raportează un profit net de 72 mil. lei la nouă luni, minus 82%

Electrica (simbol bursier EL) a raportat un profit net de 72 de milioane de lei la nivel de grup în primele nouă luni din 2021, în scădere cu 81,8 % faţă de perioada similară a anului trecut, când compania a atins un profit net de 461 de milioane de lei, conform datelor BVB.

Veniturile operaţionale au depăşit 5,1 miliarde de lei, plus 5,4% prin comparaţie cu primele nouă luni de anul trecut.

Luni, la ora 11:20, acţiunile EL se depreciau cu aproximativ 4%, pe fondul unor tranzacţii de 720.000 de lei. De la începutul anului, acţiunile sunt pe minus cu 14%.

Rezultatele vin ca urmare a majorării preţurilor de achiziţie a energiei electrice pe segmentul de furnizare a energiei electrice în urma liberalizării complete a pieţei, reiese din raportul trimestrial. De asemenea, evoluţia se datorează efectului nerecurent din 2020, constând în recuperarea diferenţelor de costuri de achiziţie a energiei electrice din perioadele anterioare pe segmentul reglementat de furnizare şi recunoaşterea venitului din reversarea ajustării de depreciere pentru TVA neîncasat aferent creanţelor incerte privind combinatul chimic Oltchim.

“Piata de energie din România a înregistrat şi în trimestrul al treilea din acest an, similar cu pieţele europene, o creştere abruptă a preţurilor la energie, de aproximativ 50% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Mediul volatil din această perioadă excepţională reprezintă un factor de risc important, atât pentru furnizori, cât şi pentru distribuitorii de energie. Am luat în considerare toate potenţialele scenarii, am identificat soluţii pentru a asigura continuitatea în aprovizionare şi pentru a ne consolida rezilienţa la şocuri viitoare, ne-am respectat angajamentele faţă de clienţi, însă acumularea unor costuri suplimentare semnificative, în special din achiziţia de energie, a avut impact inclusiv asupra rezultatelor financiare din acest trimestru”, spune CEO-ul Corina Popescu.

Cheltuielile de capital din primele nouă luni au ajuns la 297,2 milioane de lei, în scădere cu 28,7% faţă de 416 milioane de lei la nouă luni din 2020, fiind corelate cu evoluţia anuală valorică a planurilor de investiţii aprobate şi alocarea planului de investiţii de-a lungul anului.

Între timp, cheltuielile cu achiziţia de energie electrică au crescut cu circa 650 de milioane de lei, sau 23,4%, la 3,4 miliarde de lei în perioada încheiată la 30 septembrie 2021, faţă de 2,7 miliarde anul trecut, în principal ca rezultat al majorării preţului de achiziţie a energiei electrice pe segmentul de furnizare.

Veniturile din segmentul de distribuţie de energie electrică s-au redus cu 97,2 milioane de lei, sau 4,8%, la 1,9 miliarde de lei (dintre care 938 de milioane de lei venituri cu clienţi externi ai grupului) prin raport cu primele nouă luni ale anului anterior. Totodată, contribuţia segmentului de distribuţie de energie electrică la veniturile consolidate ale societăţii a fost de 18,7%.

„În această perioadă complicată, am continuat eforturile de implementare a strategiei de creştere a Grupului Electrica, inclusiv prin diversificarea surselor de finanţare a unor proiecte importante din sectorul producţiei de energie regenerabila, proiecte de eficienţă energetică, precum si a investiţiilor in segmentul de distribuţie. Suntem în continuare preocupaţi de creşterea performanţei operaţionale şi de îmbunătăţirea serviciilor oferite, în paralel cu optimizarea costurilor. În situaţia epidemiologică actuală, care prelungeşte nu doar criza de sănătate publică, este nevoie, cel puţin pentru perioada imediat următoare, de mai multă predictibilitate, în special în contextul implementării mecanismelor complexe de compensare a facturilor si de plafonare a preţurilor pentru anumite categorii de clienţi, recent adoptate.”

