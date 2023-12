Emil Boc: Clujul este între primele oraşe din UE în materie de calitatea vieţii

"Doar dacă ne gândim la acest sfârşit de an, când am obţinut pentru centura metropolitană 200 de milioane de euro pentru exproprieri, hotărâre aprobată de către Guvern, 200 de milioane de euro care reprezintă în alte oraşe valoarea unei centuri, la Oradea, de exemplu, valoarea centurii reprezintă jumătate doar din valoarea exproprierilor de la Cluj. Asta, doar ca să înţelegeţi valoarea susţinerii financiare pe care Clujul o are pentru implementarea acestor proiecte majore. Acum, în şedinţa de guvern, se află un proiect care vizează exproprierea pentru metrou, alte 56 de milioane de euro. Dacă la acestea adăugăm cele 16 milioane de euro pe care le-am plătit pentru Parcul Est, aveţi aproape două treimi din bugetul Clujului numai pentru exproprieri realizate în ultima lună. Spun aceste lucruri ca să aveţi o imagine despre amploarea lucrurilor care se fac aici la Cluj. (...) Pot să vă spun că doar primele 20 de proiecte pe care le-am anunţat pentru 2023 şi care acum au fost implementate reprezintă peste 85 de milioane de euro. Aici nu intră exproprierile", a declarat Emil Boc.