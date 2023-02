Eurodeputați români: Rusia nu știe alt mod de operare decât agresiunea. Nu putem abandona Ucraina

„Așa a început nenorocirea acum un an. Rusia nu știe alt mod de operare decât agresiunea. Tancul și mitraliera, manipularea și dezinformarea sunt folosite pe scară largă pentru a nimici oameni și dorința lor de a fi liberi. Rusia a comis peste 70 de mii de crime de război, toate la ordinul acestui tiran - Putin. Pentru fiecare viață pierdută, criminalul trebuie să răspundă! Pentru fiecare destin frânt, criminalul trebuie judecat. Istoria îl va trimite la locul lui pe acest tiran. Astăzi însă este datoria noastră să rămânem uniți pentru a-l învinge! Printre cei care și-au pierdut viața în acest război absurd sunt și mulți români din Ucraina. Să ne rugam pentru sufletul acestor oameni nevinovați omorâți doar pentru că așa a decis regimul tiranic de la Kremlin”, transmite europarlamentarul Eugen Tomac, liderul PMP.

La rândul său, eurodeputatul PNL Siegfried Muresan mulțumește ucrainenilor pentru lupta pe care o duc.

„Se împlinește astăzi un an de la invazia Rusiei în Ucraina. Un an de când cetățenii ucraineni duc o luptă eroică, apărând teritoriul țării lor și apărând, totodată, valorile noastre europene. Un an de când Rusia a pornit pe calea eșecului: eșec militar, eșec politic, eșec moral, eșec economic. Rusia va pierde, Ucraina va câștiga, Europa va câștiga. Fiindcă ucrainenii nu se vor opri din a lupta, iar noi, Uniunea Europeană, nu ne vom opri din a-i ajuta”, continuă Mureșan.

Un mesaj similar are și europarlamentarul PSD Victor Negrescu.

„Un atac care a pus sub semnul întrebării valorile și regulile care asigurau pacea și stabilitatea pe continentul nostru. Răspunsul dat de lumea democratică și solidaritatea arătată de Uniunea Europeană și de cetățenii săi au fost extraordinare și au demonstrat că împotriva tiraniei putem să oferim un răspuns comun, coerent și puternic. (...) Nu putem abandona Ucraina. Suntem aici pentru a ajuta. Ucraina nu luptă doar pentru ea însăși, luptă pentru valorile și principiile noastre democratice. La fel o fac și frații noștri din Republica Moldova. Sprijinul nostru pentru ambele state este necondiționat. Obținerea statutului de țări candidate la UE permite acestor două state să treacă prin reforme majore care să asigure dezvoltarea democrațiilor și economiilor lor la nivelul standardelor și cerințelor europene. Răspunsul nostru față de actul de barbarism comis de Federația Rusă trebuie să fie unul fără echivoc. Nu ne permitem să facem niciun pas înapoi pentru că singura cale spre pace poate fi găsită doar atunci când regimul de la Moscova va înțelege că nu mai poate obține nimic în plus”, scrie pe Facebook Negrescu.

(sursa: Mediafax)