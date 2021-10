Fenomenul Găeşti: cozi la vaccinare, după moartea unui om de afaceri

Centrele de vaccinare din oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, au fost luate cu asalt, începând de vineri. Oamenii au aflat vestea morţii unui important om de afaceri din oraş, s-au speriat şi încearcă să se salveze. Afaceristul era o persoană foarte cunoscută. Tânăr, de numai 48 de ani, cu o stare a sănătăţii foarte bună. Apropiaţii acestuia spun că ajunsese să refuze tot ce era legat de COVID, de la vaccinare până la tratamente, iar după primele simptome nu a vrut să ia niciun fel de medicament, pentru că nu credea în existenţa virusului. Nefiind nici vaccinat, nici tratat la timp pentru boală, a murit la trei zile de la apariţia primelor simptome.

Se fac deja cozi la vaccinare, după moartea unor persoane cunoscute de mai mulţi membri ai comunităţilor mici, precum oraşul Găeşti. Nu este singurul caz care a avut ca efect creşterea cererilor pentru vaccin, în ultima săptămână. Dar este un caz special, care arată cât de repede pot fi convinşi oamenii să renunţe la ideile preconcepute. „Sunt foarte mulţi înscrişi pentru vaccinare, în următoarele zile. Vom avea foarte mult de lucru, deşi nu mai credeam că se va vaccina prea multă lume, în următoarea perioadă. Acum vin peste 100 pe zi, unii cu prima doză, alţii cu a treia. M-au sunat oameni pe care-i cunosc şi care nici nu voiau să audă de vaccin, să mă roage să-i bag mai în faţă, dacă se poate. Sunt foarte speriaţi oamenii, după ce a murit Edu (Eduard, patronul unei firme de transport marfă din oraş – n.r.). Era tânăr şi nu a vrut să meargă la spital, până în ultima clipă, pentru că nu credea. Din câte am înţeles, nu a vrut să ia nimic, nici măcar Aspirină sau Paracetamol, pentru că nu credea în boală”, ne-a mărturisit o asistentă medicală de la Spitalul Găeşti, sub protecţia anonimatului. Fiind un oraş mic, unde aproape toţi locuitorii se cunosc, decesul afaceristului a avut impact foarte puternic asupra tuturor.

A trebuit să moară oameni ca să...

Am vorbit cu mai mulţi găeşteni, unii vaccinaţi, alţii nevaccinaţi. Toţi sunt şocaţi de moartea lui Eduard şi spun că nu mai ştiu ce să facă, pentru a se feri de boală, mai ales după ce au văzut că numărul cazurilor creşte de la o zi la alta. „Doar vaccinarea ne rămâne. Medicamente oricum nu avem de unde să luăm şi la spital am văzut că deja nu mai sunt, nu mai au cu ce să ne trateze, chiar dacă ajungem acolo. Dar nu putem să ajungem toţi odată, pentru că nu e loc. Dacă am avea medicamente pe care să le luăm de la farmacie, măcar ne-am duce la medicul de familie, ca pentru orice altă boală, dar aşa, fără să ne putem trata, nu avem ce face decât să ne vaccinăm şi să sperăm că nu ne mai îmbolnăvim”, spune o găeşteancă. „Socrii mei n-au vrut să se vaccineze, până acum. De vineri caută cu disperare un centru de vaccinare care să le facă mai repede o doză. Ar fi vrut Johnson, dar au găsit doar pentru Pfizer. Aşa vor avea de aşteptat o lună până la imunizare şi vor sta stresaţi, dar dacă nu l-au făcut până acum, s-au speriat şi e greu să mai găsească. S-ar putea să-i duc la Bucureşti, să facă mai repede, dacă mai găsim Johnson. Cât m-am chinuit eu să le explic, tot n-aş fi reuşit să-i conving, dar acum vor să se vaccineze cât mai repede şi am intrat toţi în panică. Cum zicea domnul Iohannis, a trebuit să moară oameni ca să... se vaccineze lumea”, spune altă găeşteancă.

Lipsesc posibilităţile de tratament

Oamenii sunt speriaţi şi de situaţia spitalelor, mai ales după ce au aflat că în general, în România nu mai avem medicamente pentru a putea fi trataţi cei care ajung să fie internaţi. Pe 5 octombrie a murit omul de afaceri, iar la două zile mai târziu, managerul Spitalului Găeşti anunţa că oxigenul și medicamentele antivirale sunt pe terminate şi nu se mai pot primi pacienţi în stare gravă. Doctorul Laurențiu Belușică a declarat presei, săptămâna trecută, că lipsesc destul de multe medicamente şi se descurcă foarte greu cu oxigenul, pentru că spitalul nu mai poate plăti ceea ce depăşeşte deconturile de la Casa de Asigurări de Sănătate. Managerul spune că nu este normal să fie obligate spitalele să plătească, neavând alte fonduri decât cele decontate. Această situaţie se înregistrează la aproape toate spitalele din ţară: lipsesc medicamentele, deci bolnavii nu se pot trata nici dacă sunt internaţi, nici nu pot cumpăra tratamentul din farmacii. În aceste condiţii, oamenii speră ca măcar vaccinarea să-i poată salva. Abia săptămâna viitoare va trimite Ungaria pentru România 1.000 de cutii de Favipiravir, pentru tratarea bolnavilor de Covid în spitale, însă e nevoie de multe mai multe medicamente pe care Guvernul României nu le-a cumpărat din timp. Favipiravir este considerat acum unul dintre cele mai eficiente medicamente, însă România nu a aprobat comercializarea lui în farmacii, fiind disponibil doar pentru spitale, deşi în celelalte ţări din jurul nostru se pot face tratamente acasă, iar oamenii nu mai ajung în stare gravă la ATI, toţi odată. O altă problemă este refuzul multora de a se mai trata cu orice fel de medicament, după ce au ajuns să nu mai creadă absolut nimic din ceea ce li se spune despre COVID, iar boala are evoluţie foarte rapidă, ducând la complicaţii sau chiar la deces dacă nu este tratată de la primele simptome.

E multă, multă lume şi mulţi vin să facă prima doză, ceea ce mă bucură. Avem peste 100 de doritori pe zi. Am avut zile cu trei vaccinuri pe zi, iar acum sunt foarte mulţi. Am o rezervă de 500 de doze, deci putem vaccina până la 500 de persoane într-o zi.

Laurenţiu Beluşică, managerul Spitalului Găeşti