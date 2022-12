Firea: Continuă demersurile începute pentru reducerea abandonului școlar și a căsătoriilor timpurii

„Continuăm demersurile începute pentru reducerea abandonului școlar și a căsătoriilor timpurii. Fenomenul tinerelor care devin mame mult prea devreme este una dintre temele pentru care este imperios necesar să găsim soluții urgente și eficiente. Putem face asta doar mergând direct în comunitățile unde avem cele mai multe astfel de probleme, pentru a discuta cu oamenii și a găsi rezolvări punctuale”, scrie Gabriela Firea pe Facebook.

Aceasta anunță că s-a întâlnit cu Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa, și au fost abordate aceste teme: „împreună vom stabili un plan concret de acțiune în comunitățile de romi din Romania. Am primit cu drag un dar simbolic - Lulica, prima păpușă cu trăsături identice femeilor rome gândită pentru a combate discriminarea romilor. Ne dorim să înceteze obiceiul căsătoriilor timpurii care este încă o practică barbară în anumite comunități de romi. Trebuie să se înțeleagă că vorbim despre niște copii, care au nevoie să li se respecte drepturile și copilăria. Este o misiune grea pe care ne-o asumăm, dar vom avea discuții aplicate, direct în comunitățile unde încă se mai practică aceste obiceiuri. E o măsură prin care încercăm să reducem și numărul mamelor minore sau a celor care abandonează școală. Cele două fenomene sunt consecințele nefaste ale căsătoriilor timpurii. Anul trecut am avut aproape 700 de fete sub 15 ani care au devenit mame mult prea devreme, iar asta nu înseamnă creșterea sănătoasă a natalității pe care ne-o dorim cu toții. În plus, o fată care naște la vârsta asta nu se mai întoarce la școală vreodată”.

Începând de anul viitor, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse alături de Partida Romilor va începe proiecte privind combaterea acestor fenomene din comunitățile de romi din România.

„Mă bucur că îl avem în echipa ministerului pentru a se ocupa de aceste proiecte, din funcția de subsecretar de stat, pe Bogdan Paraschiv, secretar general la Partida Romilor Pro-Europa”, adaugă Firea.