Firea: Peste 7.200 de solicitări pentru sprijinul dedicat cuplurilor sau persoanelor infertile

„Începem anul cu vești foarte bune! Avem deja peste 7.200 de solicitări pentru programul de creștere a natalității, înregistrăm proiecte pentru rețeaua celor 150 de centre de zi pentru copii și facem pași rapizi pentru implementarea cardului pentru tineri. Sunt extrem de bucuroasă să constat că programul social național pentru creșterea natalității este un succes. Până astăzi, au fost trimise peste 7.200 de solicitări pentru sprijinul financiar dedicat cuplurilor sau persoanelor infertile. Avem deja aproape 200 de dosare care au fost declarate eligibile, iar zilele acestea vor fi transmise și primele vouchere. Practic, de săptămâna viitoare primii participanți la program vor putea să înceapă tratamentul și să-și cumpere medicamentele din farmaciile partenere”, scrie pe Facebook gabriela Firea.

Ea dă asigurări că toate solicitările sunt analizate „cu atenție”.

„Primim în continuare dosarele pe care ni le trimiteți și avem fonduri suficiente. Totuși, ar fi bine să nu transmiteți dosarele de mai multe ori pentru că analiza documentelor este una amănunțită și astfel se îngreunează munca echipei din minister. Precizare importantă! Pe toate documentele pe care le trimiteți, absolut pe fiecare pagină, trebuie să scrieți „Conform cu originalul” și să semnați. Am identificat această problemă analizând dosarele. Pentru rețeaua celor 150 de centre de zi pentru copii, am prelungit deja termenul de depunere a proiectelor până în 9 februarie 2023. Încurajăm toți primarii să se transmită proiecte pentru a beneficia de cele 50 de milioane de euro din PNRR. Zilele următoare vom intra în ședința de Guvern și cu proiectul Legii prevenirii separării copilului de familiei, un jalon extrem de important asumat în Planul Național de Redresare și Reziliență. În ce privește cardul pentru tineri, am mari speranțe că îl vom putea distribui în această primăvară. Avem deja în dezbatere publică proiectul pentru aderarea României la EYCA – European Youth Card Association (Asociația Europeană a Cardurilor de Tineret). Astfel, tineri români până în 35 de ani vor putea beneficia de reducerile oferite la cumpărături, transport sau instituții de cultură”, încheie Firea.