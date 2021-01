Firea explică de ce Orban a dat Ministerul Sănătăţii lui Vlad Voiculescu

Captura Antena 3

Gabriela Firea, prim-vicepreşedintele PSD susține că PNL a cedat relativ Ministerul Sănătăţii către USR PLUS. Ea mai spune că liberalii şi-au făcut calculul că partenerii lor de coaliţie vor realiza o contra-performanţă la ministerul amintit şi vor pierde capital politic.

"Acum am înteles de ce Orban a cedat scaunul lui Tătaru de la Sănătate atât de usor pentru Vlad Voiculescu - USR Plus. Este fix ca în fabula cu magarul dus la targ 'sa-l fac de râs, nu să-l vând'. În plină pandemie... cu mutatii, în start de campanie de vaccinare simbolică si slowly, în criza spitalelor pentru pacientii cronici abandonati de guvern, noul ministru al sanatatii are preocupari 'majore' pentru reforma sistemului de sănătate : 'mimica actorilor din noaptea de Revelionul la TVR' peste care trebuie să se năpustească 'statul, conform legii'", scrie Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook