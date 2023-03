ONRC: Peste 5.500 de firme au fost radiate în prima lună din 2023

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 856 (plus 17,58% faţă de ianuarie 2022) şi în judeţele Timiş- 260 (plus 8,79%), Constanţa - 257 (plus 1,98%) şi Cluj - 254 (plus 14,93%).



La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa - 30 (în scădere cu 3,23% faţă de ianuarie 2022), Giurgiu - 37 (minus 27,45%), Covasna - 43 (plus 2,38%) şi Mehedinţi - 43 (minus 18,87%).



Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Bistriţa-Năsăud (plus 122,22%), Bacău (plus 48,62%) şi Hunedoara (plus 37,21%).



În perioada analizată, cele mai mari scăderi ale numărului de radieri au fost consemnate în judeţele Neamţ (minus 31,03%), Vâlcea (minus 30,84%) şi Giurgiu (minus 27,45%).



Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 1.440 (minus 1,3% raportat la ianuarie 2022), construcţii - 501 (plus 5,92%%) şi transport şi depozitare - 455 (plus 21,66%).