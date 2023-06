”M-a dat cu capul de pereți!” Fostele iubite ale lui Marcel Șerbuc rup tăcerea

Între timp, fostele iubite ale bărbatului au povestit cum au fost la un pas de moarte după ce au fost bătute de individ.

”Am fost bătută extrem de rău. M-a băgat în spital, m-a dat cu capul de pereți”, spune una dintre ele.

Potrivit femeilor, Marcel era un tip gelos, violent și fără nicio teamă de lege.

Una dintre ele a avut curajul să îl dea în judecată. Patru ani a stat prin tribunale, însă nu a fost pedepsit.

”Cu forţa m-a luat şi m-a dus la el acasă. El avea sub pernă un cuţit, eu am observat cuţitul în momentul ăla şi am încercat să îl iau şi m-a lovit şi mai tare”, spune femeia.

A fost atât de agresiv încât femeia s-a luptat pentru propria viață nu mai puțin de 25 de zile pe un pat de spital. Cu toate acestea, în cele din urmă, ea și-a retras plângerea, iar Marcel a rămas liber.

”Nu știu cât timp trebuie să mai treacă pentru ca noi să înţelegem... La prima bătaie, femeia trebuie să dispară de acolo pentru că viaţa îi este pusă în pericol. Nu ştiu câte femei trebuie să mai moară şi nu ştiu câte copile ale acestor femei trebuie să pătimească şi să plătească şi ele cu viaţa ca să ne trezim odată la realitate, susține Liviu Chesnoiu, criminalist.

Din păcate, nu doar fostele iubite au fost supuse la bătăi crunte. Ci și proprii copii.

”Copilul nici nu avea un an. S-a ridicat forțat din pat și avea un furtun de butelie și a bătut copilul cu furtunul în cap și copilul meu în ziua de azi are probleme de vorbire”, mai spune una dintre femei.

În acest moment, bărbatul este la un pas să fie extrădat. Ieri au apărut și primele imagini după ce a fost ridicat de polițiștii olandezi, în care era transportat, cu o mască pe față, către locul unde urma să fie încarcerat.

”Avem un individ cu mască pe față pentru a nu identifica organele care l-au dus la mandatul de arestare”, a explicat avocatul Adrian Cuculis, potrivit observatornews.ro.

Între timp, mama Anei, fetița de 12 ani, are calitatea de martor în dosar și este liberă.

Deși, inițial, în fața anchetatorilor spanioli, femeia a declarat că știa că iubitul ei i-a ucis copilul în luna aprilie, aceasta și-a schimbat declarația când a fost interogată de anchetatorii români, susținând că nu știe nimic.