Firea continuă războiul cu primarul Capitalei: „Turcismele” lui Nicușor sunt superbe. Cele de pe vremea mea erau „pericol public”!

„ lui Nicușor sunt superbe! Cele de pe vremea mea erau !! Când spune adevărul Nicușor Dan? Autobuzele din Turcia erau foarte rele, ba chiar de neutilizat, pe vremea mandatului meu! Așa urla peste tot actualul primar general, care nu putea suferi produsele turcești în perioada 2016-2020. Cocoțat în biroul de la primărie, suferă însă o transformare uluitoare! Acum dă contracte pe bandă rulantă pentru produse, ați ghicit, din Turcia și a uitat cu desăvârșire de tot ce spunea despre autobuzele turcești cu doar 3 ani înainte”, a scris pe Facebook Gabriela Firea.

Ea susține că este deja a doua licitație mare organizată de Primăria Municipiului București pe care o câștigă o firmă turcească.

„Nicușor Dan trebuie să se decidă când spune adevărul! Să explice de ce acuza în mandatul meu că produsele fabricate în Turcia nu sunt de calitate? De ce mințea și speria oamenii? De ce cultiva ura? Astăzi, Nicușor Dan se laudă mândru cu achizițiile din Turcia. Timp de patru ani am fost demonizată, iar bucureștenilor li s-a indus că există o luptă versus . Ca și cum cineva din Primăria Capitalei putea decide soarta unei licitații internaționale. Am fost acuzată de aranjamente, că am luat , că în primărie au fost . Mi se puneau în cârcă toate relele pământului”, mai arată actualul ministru al Familiei. ții>

Gabriela Firea susține că, după atâția ani, se vede, totuși, cât de utile au fost pentru transportul în comun cele 400 de autobuze euro 6 „turcești”, dar și cele 130 de autobuze hibrid „nemțești” și că bucureștenii circula în condiții de siguranță, cu autobuze moderne.

„În mandatul meu, Nicușor Dan a indus panica printre călători spunând că autobuzele din Turcia sunt un pericol public și . Venea cu explicații fantasmagorice cum că . Numai minciuni, iar acum vine și dovada! Nicușor Dan stă în poză cu marfă din Turcia. Pericolele care îi pândeau pe călători au dispărut, nu mai e nimeni de acuzat. Dubla măsură trebuie sancționată”, a adăugat Firea pe rețeaua de socializare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)