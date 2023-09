Geoană: industria de apărare din România are un mare potențial, trebuie să se reinventeze

„Industria de apărare din România este una cu un mare potențial de dezvoltare. Știm cu toții că, într-o perioadă, a reprezentat un ax important al modelului economic și al structurilor de export din România. Astăzi, ea este în evidentă nevoie de reinventare”, a explicat Mircea Geoană.

Adjunctul secretarului general al NATO a vorbit și despre vizita sa la uzina din Moreni.

„Am vizitat, zilele trecute, Uzina Automecanica Moreni, un punct cheie în industria de apărare a României, care oferă producție și servicii diversificate în mai multe domenii de activitate, civile și militare și Uzina Mecanica Mija, ce produce proiectile și grenade de mână. Ambele funcționează astăzi ca filiale ale C.N. ROMARM și furnizează produse militare sensibile și strategice.Industria de apărare are acum o șansă pe care nu are voie să o rateze, cu toate dificultățile existente. România trebuie să profite de toate avantajele pe care încă le mai are, atât în ceea ce privește resursa umană și pregătirea, dar și din punct de vedere logistic și geopolitic”, a mai spus Mircea Geoană.

Membrii NATO au aprobat, în acest an, la Vilnius, noile planurile de apărare.

„În spatele acestor decizii se află și o recunoaștere a faptului că lumea se schimbă, că Europa se schimbă și că dimensiunea de Securitate, în sens larg, devine o parte esențială a modului în care ne organizăm ca societate, ca economie și ca profil de țară”, a precizat Geoană.

(sursa: Mediafax)