Se strâng rândurile în lupta pentru marele premiu de 100.000 de Euro, duminică, la X Factor

Emoțiile cresc şi mai mult, duminica aceasta, de la 20.00, la Antena 1, când show-ul X Factor trece din faza audițiilor în etapa următoare, cea a Bootcamp-ului! Juraților le-au fost atribuite echipele ai căror mentori vor fi, iar duminica aceasta, Delia şi Puya vor intra în lupta pentru marele premiu de 100.000 de Euro alături de concurenții lor.

Doar trei săptămâni îi mai despart pe concurenții X Factor de aflarea marelui câştigător al trofeului X Factor şi al premiului în valoare de 100.000 de Euro, astfel că emoțiile sunt tot mai mari în rândul acestora. Duminica aceasta, de la 20.00, la Antena 1 este rândul Fetelor sub 24 de ani, al căror mentor este Delia, dar şi al Grupurilor, al căror mentor este Puya, să urce pe scenă şi să îşi impresioneze din nou mentorul, în Bootcamp. Miza este una uriaşă: la final, doar trei dintre aceştia vor ajunge direct în marea finală a show-ului de la Antena 1.

Înainte de etapa decisivă de dinainte de marea finală X Factor, jurații şi-au revăzut fiecare concurenții şi au hotărât cei mai buni 10 dintre aceştia alături de care să intre în etapa Bootcamp-ului. „Eu cred că am oameni care pot face spectacol, voci cu posibilitatea de a se adapta, de a cânta în registre cât mai diferite, de a trăi diferit fiecare piesă!”, a declarat Delia înainte de startul noii competiții, în vreme ce Puya a spus: „O să fie foarte greu! Am încercat să le dau cele mai bune sfaturi şi, deşi am ales 10 trupe şi toate mi-au plăcut, acum trebuie să mă contrazic. O să fie sigur surprize, şi bune, şi mai puțin bune! Sunt 100% sigur că socoteala de acasă nu se potriveşte cu aia din târg!”.

Cine sunt cei 10 concurenți pe care fiecare jurat îi va alege în categoria sa, pentru a merge mai departe în etapa decisivă a Bootcamp-ului şi în lupta pentru marele premiu în valoare de 100.000 de Euro, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă ediție X Factor, duminică, de la 20.00, la Antena 1.

