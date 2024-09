George Simion prezintă o casă construită în 12 zile

„Două camere, dragi prieteni, nu 50 de metri pătrați, ci 60 de metri pătrați. Pentru toți oamenii care nu credeau că este posibil, am pus timp de 12 zile fiecare element din această casă pe YouTube. Sigur că o casă este mai scumpă decât un apartament, decât felul în care vrem noi să construim. Îi așteptăm pe toți criticii noștri, veniți în satul Brăniștari, comuna Călugăreni și spuneți voi dacă este posibil sau nu este posibil”, spune liderul AUR.

„Reamintesc, am construit această casă în 12 zile. Prețul total, pe care îl puteți vedea pe YouTube, este de 29.300 de euro, nu 35.000 de euro. Am răspuns la un apel venit din partea unei familii căreia i-a ars casa, o familie nevoiașă, care nu avea cum să repare măcar ce a distrus incendiul. Am făcut temelia, fundația, într-o zi, pentru că este o casă cu parter, una din criticile apărute la acest proiect. Putem face și blocuri, putem face multe împreună. Vă salut din a 12-a zi”, adaugă George Simion.

(sursa: Mediafax)