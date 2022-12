Germania denunţă refuzul Austriei de a permite admiterea României în Schengen

"Nu doar că mi-aş fi dorit astăzi o altă decizie, prin care să fie admise în Spaţiul Schengen Bulgaria şi în special România, în schimb este o dezamăgire gravă", a declarat Annalena Baerbock, conform agenţiei DPA şi publicaţiei Handelsblatt, în cursul unei vizite în Irlanda.

"Faptul că blocajul exercitat de Austria a forţat luarea altei decizii îl consider mai mult decât fals din punctul de vedere al politicii europene şi la nivel geopolitic. În loc să avem o zi bună şi puternică pentru Europa, avem în schimb o zi proastă pentru Europa. Şi cred că trebuie să reflectăm dacă a fost într-adevăr decizia corectă", a precizat Annalena Baerbock.

Ministrul german de Externe a subliniat că Guvernul de la Berlin a depus eforturi până în ultimul moment pentru a obţine admiterea în Schengen a Bulgariei şi mai ales a României. "Am fi avut la sfârşitul unui an dur, ca să nu spun un an brutal pentru Europa, un nou pas în sensul aprofundării integrării europene", a insistat Annalena Berbock.

Consiliul Uniunii Europene pentru Justiţie şi Afaceri Externe a decis admiterea Croaţiei în Spaţiul Schengen, dar au fost respinse solicitările României şi Bulgariei. Conform unor oficiali politici de la Bruxelles, reprezentantul Austriei s-a pronunţat împotriva integrării României şi Bulgariei în Schengen, iar cel al Olandei a votat împotriva admiterii Bulgariei.

(sursa: Mediafax)