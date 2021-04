Ghinea anunță că România nu va pierde niciun ban din PNRR

Hepta

Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, susține că România nu va pierde nici un ban din PNRR. EL mărturisește care ar fi preferat ca negocierile cu Bruxelles-ul să fie mai discrete.

Opinia Comisiei Europene că România alocă prea mulți bani prin PNRR pentru Transporturi este subiectivă, consideră el: „Dacă dăm rutierul la o parte, Planul Național de Redresare și Reziliență este mai verde decât alte planuri".

Pe de altă parte, demnitarul le răspunde la RFI celor care l-au criticat în ultimele zile și afirmă de asemenea că are o relație foarte bună cu ministrul Agriculturii.

PNRR a fost aprobat miercuri seară de coaliția de guvernare. Documentul urmează a fi discutat cu oficialii europeni. E vorba de proiecte în valoare totală de 29 de miliarde de euro.

Cristian Ghinea explică de ce s-a ajuns la această sumă: "A fost exact calendarul pe care l-am propus și metodologia pe care am propus-o. Am zis așa: din foarte multele propuneri primite din partea ministerelor, din partea societății civile, din partea primăriilor, care erau pe undeva la 100 de miliarde, facem o primă selecție, pe care am făcut-o noi la minister și am ajuns la 40 de miliarde, care trebuiau să fie mai mult decât suma alocată României, pe care le testăm cu Comisia Europeană, le detaliem o primă iterație tehnică și apoi în funcție de feedback-ul Comisiei și în funcție de capacitatea ministerelor de a dezvolta tehnic aceste proiecte, mai facem încă o selecție, ceea ce am făcut acum".

Ministrul ar fi preferat ca discuțiile cu Bruxelles-ul asupra PNRR să fie mai discrete: "Eu aș fi preferat ca tot acest proces de consultare și negociere să fie mai discret, pentru că de asta negociem, de asta avem o poziție a statului român versus o poziție a CE. Din păcate, această tevatură publică nu a făcut decât să ne piardă timpul și să ne distragă de la focus pe negocierile cu Comisia".

Problema irigațiilor din PNRR

Ce semne de întrebare sunt în privința PNRR? "Este problema cu irigațiile, care nu e o problemă, e o diferență de viziune, unde este o poziție fermă a Comisiei că acest sistem de irigații pe care noi vrem să-l modernizăm nu respectă acel criteriu de impact asupra mediului, pentru că consumă foarte multă apă. Este poziția noastră, a Ministerului Agriculturii, care spune domnule, OK, totuși îl modernizăm, deci va consuma mai puțină apă decât în prezent. Noi, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, am dus negocierile cu CE până la un punct în acest caz. Va mai fi o discuție săptămâna viitoare a domnului Oros, după care tragem linie și pe acest subiect", precizează Cristian Ghinea.

La remarca jurnalistului că pare să existe o diferență de viziune între București și Bruxelles asupra PNRR, din moment ce România și-a propus să recupereze decalajele față de alte state europene, mai ales pe infrastructură, în timp ce Comisia Europeană insistă pe inovație, digitalizare și mediu, ministrul Cristian Ghinea a precizat: "Nu înseamnă că PNRR-ul României face doar autostrăzi. Autostrăzile sunt patru miliarde din cele 29. Avem pentru digitalizare direct șase miliarde (...). Avem pentru partea de mediu 1,5 miliarde pentru păduri noi și biodiversitate. Tot pentru partea de mediu, pentru partea de deșeuri, avem un miliard pentru completarea sistemelor de deșeuri pe care le avem tot din bani europeni construite, completare în sensul de a adăuga posibilitatea de selectare a deșeurilor, astfel încât să nu mai risipim, să refolosim mai mult din ce aruncăm (...). Faptul că noi respectăm în acest moment pragul de verde de 37%, cu toate că avem această alocare mare pe rutier, asta înseamnă că dacă dăm rutierul la o parte, logic, planul României este mai verde decât alte planuri per total, să ne facem ținta. Noi nu cerem de la CE o excepție de la pragul de verde. Noi spunem că această opinie a Comisiei că este prea multă alocare pe Transporturi este o opinie subiectivă, pentru că din moment ce ne facem pragul din regulament, nu trebuie să se mai insiste că această decizie politică a noastră de a acorda mult pe Transporturi nu ar trebui să fie acceptată. E decizia noastră, a Guvernului României".

Întrebat ce se va întâmpla cu proiectele din PNRR care vor fi respinse de CE și dacă România va pierde vreun ban, ministrul a răspuns: "Nu se pierde nici un ban. Din moment ce noi am propus 40 de miliarde pentru o alocare de 29, înseamnă că avem idei și proiecte mai multe decât banii avuți la dispoziție. Și nu numai noi am făcut asta. Grecia a avut o supraalocare de 200% în varianta inițială și au tot negociat și au ajuns la această chestie. Ce facem noi acum este un exercițiu normal de negociere și analiză împreună cu CE, nu e vorba de respingere sau de pierdere de bani. Acum, întrebarea este: cu acele idei și acele proiecte care nu încap în cele 29 de miliarde ce se va întâmpla, pentru că cineva a muncit la ele? Pentru o bună parte dintre ele, avem soluții pentru programele operaționale".

Cristian Ghinea le răspunde celor care l-au criticat în aceste zile pe tema PNRR, între care și Gheorghe Falcă, eurodeputat PNL, care a afirmat la RFI că e regretabil că ministrul nu a profitat de experiența eurodeputaților români Siegfried Mureșan și Dragoș Pîslaru legată de Mecanismul European de Reziliență și Redresare: "Am fost nu criticat, ci am simțit o solidaritate zilele astea din partea președintelui Iohannis pe acest subiect, am simțit o solidaritate din partea președintelui PNL, Ludovic Orban pe acest subiect. Am lucrat îndeaproape cu Dragoș Pîslaru și cu Siegfried Mureșan, m-am consultat. Domnul Falcă este cantitate neglijabilă și dați-mi voie să nu intru în nici un fel de replici pe subiectul ăsta cu domnia sa, că nu contează, oamenii importanți și care știu subiectul și-au exprimat solidaritatea cu modul în care am lucrat".

Întrebat dacă simte ostilitate din partea ministrului PNL al Agriculturii, din cauza proiectului legat de irigații, care nu e pe placul CE, ministrul a răspuns: "Am avut ieri o întâlnire cu domnul Oros. Ieri a fost un maraton de întâlniri cu miniștrii, care a presupus niște întâlniri bilaterale, apoi o discuție în Guvern, apoi seara o discuție în coaliție. Primul cu care m-am văzut a fost domnul Oros, cu care am o relație foarte bună. Dar problema cu irigațiile nu este că cineva a greșit ceva, este o problemă de diferență de a analiza un principiu de impact asupra mediului, între Guvernul României și CE în acest caz. Eu și ministerul pe care îl conduc am împins această idee a irigațiilor cât am putut, i-am explicat domnului Oros tot parcursul acestui proces. Domnia sa crede că mai poate să mai convingă Comisia Europeană. OK, haideți să mai avem această încercare".

Cristian Ghinea mai spune că primii bani pentru PNRR ar putea veni la toamnă, relatează MEDIAFAX.