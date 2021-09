Ghinea: PNRR este ca o mașină nemțească: Dacă ceva se gripează, se blochează tot

Dacă toate elementele se îmbină la fix, funcționează beton, dar daca ceva se gripează, se blochează tot, spune fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, despre Planul de Redresare și Reziliență (PNRR), pe care îl compară cu o mașină nemțească complexă.

„PNRR funcționează ca o mașină nemțească complexă: dacă toate elementele se îmbină la fix, atunci funcționează beton. Dacă ceva se gripează, se blochează tot”, spune fostul ministru Cristian Ghinea, care luni a mers la întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la semnarea PNRR.

Ghinea se declară îngrijorat în privința implemetării PNRR-ului, pentru că România nu are o bugetare multianuală reală.

„Sunt extrem de îngrijorat de partea de implementare. Era oricum dificil să intri într-o logică de alocare financiară periodică și condiționată de rezultate. Pur și simplu acest stat nu așa funcționează. Nu avem o reală bugetare multianuală, nu avem spending reviews (vom începe să avem prin PNRR), nu avem finanțare per rezultat. Dimpotrivă, avem inversul: finanțare pe bază istorică și fără nici un audit de rezultat”, mai spune Cristian Ghinea.

Acesta afirmă că avem, în România, „o administrație anchilozată și cu un sistem politic unde încurajat este blocajul”.

„Și fără criză politică ar trebui să ții multe mingi în aer ca să nu se blocheze PNRR. Este și motivul pentru care am ținut coaliția unită pe PNRR; intenționam să continui să iau toate castanele necesare pentru a o ține unită și în implementarea PNRR. Am ținut coaliția unită în jurul PNRR cot la cot cu vicepremierul, chiar și în zilele când coaliția decedase pe toate celelalte subiecte. Până și PSD a fost on board câteva luni, cu un dialog decent, până strategii lor de PR au decis că e mai tentant să arunce zoaie. Implementarea PNRR trebuie să fie obiectivul unui pact național. Altfel va fi blocat foarte rapid”, afirmă Ghinea.

Acesta atrage atenția că există un mecanism de implementare unde coordonarea se face la MIPE și prim-ministru, cu alocare de resurse pentru urmărit îndeplinirea angajamentelor.

„Dar fără push politic și responsabilizare politică nu va funcționa”, avertizează fostul ministru.

Acesta spune că a fost gândit un tablou de control public, „unic între planurile depuse”, unde fiecare jalon (milestone) poate fi urmărit în evoluția sa, de către public, presă, Parlament, pe o platformă informatică, cu culori care să indice progresul și avertizare dacă nu apar progrese.

„Atenție: 21 astfel de jaloane trebuie atinse până la 31 decembrie 2021. Între care o lege importantă, semnarea acordulurilor cu BEI, FEI și BERD pentru cele 1,3 miliarde euro care să vină ca injecție rapidă în economie prin instrumente financiare, sistemul informatic al MIPE dedicat PNRR și legiferarea întregului mecanism financiar”, mai spune Cristian Ghinea.

Cristian Ghinea anunță că înființează o organizație care să monitorizeze și să asiste implementarea PNRR.

„Soluția mea e să creez o organizație dedicată: un think-tank care să monitorizeze și să asiste implementarea PNRR. Care să faciliteze legătura între analiza de policy și decidenți și să faciliteze dialogul între stakeholderi, partide și Parlament. Vom lucra cu fapte și informații, fără patimă politică. Vom urmări jaloanele din PNRR și vom veni cu propuneri despre cum ar trebui să arate viitoarea lege ca să respecte textul negociat cu Comisia. Vom fi aici să depunem mărturii dacă vom fi întrebați și să strigăm dacă nu vom fi întrebați, dar vedem că lucrurile nu se mișcă. Am de gând să-mi dedic energia acestei organizații. Va fi o organizație politică? Doar prin persoana mea. Care am încercat și voi continua să nu politizez PNRR-ul. Am început să contactez mediul de afaceri, experți, oameni care au lucrat la PNRR și nu mai sunt acolo pentru a organiza acest network de suport. Voi încerca să fim corecți și echilibrați, scopul nu e conflictul politic ci compromisul pe policy (exact așa cum am lucrat PNRR într-un guvern fracturat pe linii politice - de unde eram apreciat pentru asta ajung să fiu înjurat pentru asta și suspectat de conspirații Va fi nevoie de oameni care să se implice și de resurse. De astăzi, viața mea alături de PNRR continuă într-o nouă formă”, scrie Ghinea pe Facebook.

(sursa: Mediafax)